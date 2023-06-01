【Amazon：「TURTLE BEACH Rematch Advanced」セール】 セール期間：3月7日0時～3月20日23時59分

「TURTLE BEACH コントローラー Rematch Advanced チタンスチール」

Amazonにて、TURTLE BEACHの有線ゲーミングコントローラー「Rematch Advanced」がセール価格で販売されている。セール期間は3月20日23時59分まで。

「Rematch Advanced」は、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows PCに対応。2ストップヘアトリガーとマッピング可能な背面ボタンにより、素早く正確なアクションが可能だ。振動モーターとインパルストリガーがリアルなフィードバックを提供し、ゲームの臨場感を高める。

方向パッドに搭載されたオーディオコントロールでは、マスターボリュームやチャット/ゲームバランス、マイクミュートなどをプレイ中にすばやく調整できる。さらに、無料のControl Hubアプリを使えば、ボタンリマッピングやトリガー感度、デッドゾーンなど詳細なカスタマイズが行なえる。2.5mの取り外し可能なUSB-Cケーブルを採用。

期間中は、「チタンスチール（蓄光）」、「アンドロイドドリーム（蓄光）」、「パープルフェード（蓄光なし）」、「スピリットレッド（蓄光なし）」、「グリッチグリーン（蓄光なし）」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

