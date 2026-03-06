日経225先物：6日22時＝1000円安、5万4730円
6日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1000円安の5万4730円と急落。日経平均株価の現物終値5万5620.84円に対しては890.84円安。出来高は9850枚となっている。
TOPIX先物期近は3662ポイントと前日比55.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は54.93ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54730 -1000 9850
日経225mini 54730 -1000 154211
TOPIX先物 3662 -55.5 9423
JPX日経400先物 33170 -825 696
グロース指数先物 755 -8 924
東証REIT指数先物 売買不成立
