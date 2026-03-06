　6日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1000円安の5万4730円と急落。日経平均株価の現物終値5万5620.84円に対しては890.84円安。出来高は9850枚となっている。

　TOPIX先物期近は3662ポイントと前日比55.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は54.93ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54730　　　　 -1000　　　　9850
日経225mini 　　　　　　 54730　　　　 -1000　　　154211
TOPIX先物 　　　　　　　　3662　　　　 -55.5　　　　9423
JPX日経400先物　　　　　 33170　　　　　-825　　　　 696
グロース指数先物　　　　　 755　　　　　　-8　　　　 924
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース