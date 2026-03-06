ÂçÃÏ¿Ì¤ÎÍâÆü¤Ç¤â¤ªÊ¢¤Ï¤¹¤¯¡£ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²¹¤«¤¤¿©»ö¤¬¿È¤Ë¤·¤ß¤Æ
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
²º¤ä¤«¤Ê¸µÆü¤Î¶õµ¤¤Ï¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿¡Ä¡£
2024Ç¯1·î1Æü16»þ10Ê¬¡£¤½¤ÎÆü¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ôºß½»¤ÎÌ¡²è²È¡¦¤Þ¤¨¤À±ÊµÈ¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤È½é·Ø¤òºÑ¤Þ¤»¡¢Éô²°¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¥¢¥×¥ê¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀöÂõµ¡¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤ÍÉ¤ì¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸åÂçÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤ÇÈòÆñ¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢Æ»Ï©¤ÏµµÎö¤ä¥Ò¥Ó³ä¤ì¤À¤é¤±¡£¤Ê¤ó¤È¤«²È¤ËÌá¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿åÆ»¤Ï»È¤¨¤º¡¢ÉÑÈ¯¤¹¤ëÍ¾¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¼ÖÃæÇñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë²á¹ó¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£
ËÜµ»ö¤Ï¤Þ¤¨¤À±ÊµÈ¡ÊÃø¡Ë¡¢¹â²ÙÃÒÌé¡Ê´Æ½¤¡¦²òÀâ¡Ë¤Î½ñÀÒ¡ØÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÂÎ¸³µ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£1·î2Æü Â³¤¯Í¾¿Ì
¢¨ÈïºÒ¼Ô»Ù±çÁ¼ÃÖÀ©ÅÙ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¡ÖØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ÎÄó½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¤Î¾õ¶·¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¼Ì¿¿¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿²Õ½ê¤Ï½¤Íý¤äÊÒÉÕ¤±¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¸å¤Û¤ÉÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªÈï³²¼Ì¿¿¤ÏÊÝ¸±¶â¤ÎÀÁµá»þ¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ê´Æ½¤¡¦¹â²Ù¡Ë
¤³¤Î¸å¤â¡¢²á¹ó¤ÊÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤¨¤À¤µ¤ó°ì²È¡£¤·¤«¤·ÉáÃÊ¤«¤é¤Î¿´¤¬¤±¤äÈ÷¤¨¤¬¡¢Âç¤¤ÊÈï³²¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤ÃÏ¿ÌºÒ³²¡£¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤ÎÂÐ±þ¤ä°ÂÈÝ³ÎÇ§¤ÎÊýË¡¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Ç¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£
Ãø¡á¤Þ¤¨¤À±ÊµÈ¡¢´Æ½¤¡¦²òÀâ¡á¹â²ÙÃÒÌé¡ÊÈ÷¤¨¡¦ËÉºÒ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¡¿¡ØÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÂÎ¸³µ¡Ù