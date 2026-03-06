野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表「侍ジャパン」は5日（日本時間6日）、東京ドームでチャイニーズ・タイペイと対戦。注目の大谷翔平投手は第1打席で右翼線への二塁打を放つと、続く第2打席では満塁ホームランを放ち、超満員の東京ドームは大興奮となった。

日本が世界に誇る至宝が放った“凱旋弾”に対し、時差をものともせず、海外の野球ファンも続々反応。巨大掲示板「Reddit」は、驚きと称賛の渦に包まれている。

その規格外の活躍が、改めて世界の野球ファンに強烈なインパクトを与えた。大会前の強化試合では無安打だった大谷だが、さすがは千両役者。第2打席で放った満塁ホームランは、打球速度165キロ、飛距離112メートル。文句無しの一発で不安を吹き飛ばしてみせた。

【動画】大谷翔平、衝撃の凱旋満塁ホームラン

以下は、「Reddit」に投稿されている海外ファンの反応の一部。

■「現実離れした存在」― 漫画のヒーローとの比較

「大谷翔平は実在しない。彼は野球漫画の登場人物だ」

「これはまるでアニメの世界だ」

「まるで難易度イージーモードのゲームキャラクターを見ているようだ」

■「最高のエンターテイナー」― チームを超えて愛される魅力

「ファンではないが、応援せずにはいられない」

「大谷が活躍すると、野球はもっと面白くなる」

「もはや日常」― 驚きを超えた”納得”の声

「満塁ホームラン。まあ、彼なら当然だ」

「もはや驚きはない。ただただ感心するばかりだ」

「彼がどれだけ優れているか、正直なところ、もう馬鹿げているレベルだ」

■「野球への愛」― 彼の情熱への共感

「彼が野球に対して抱いている喜びは、見ているこちらにも伝染する」

大谷は第3打席でも適時打を放ち、早くも3打数3安打5打点で「サイクル安打王手」となっている。