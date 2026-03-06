¡È±Ç¤¨¤ë¡É¤Á¤é¤·¤º¤·ºî¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡ª


¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¡ÄNEWS¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤óÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È²¶¡×¤Î¥Ý¡¼¥º

Â´¶È¡¦Æþ³Ø¥·¡¼¥º¥ó¤Î½Õ¡£¤ß¤­¥Þ¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¤Á¤é¤·¤º¤·¤Ï¡¢°ì»®¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¡ª¡¡³Ú¤·¤¤¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ë¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§º£Æüºî¤ë¤ª½Ë¤¤ÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¡¢¤Ê¡¼¤ó¤À¡©¡Ê¤È¡¢¿©ºà¤Î¥È¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤ë¡Ë

¾®»³¡§·Ü¤Ò¤­Æù¤Ç¤·¤ç¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤Õ¤Õ¤Õ¡£Æ÷¤¤ÓÌ¤¤¤À¤é¤ï¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©

¾®»³¡§¤¨¡¢Ìµ½­¡£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§Àµ²ò¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Û¤É¡ª¡¡¤Þ¤º¤Ï¤ì¤ó¤³¤ó¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÀÚ¤ë¤è¡Á¡£

¾®»³¡§¤Ï¡¼¤¤¡ª

¤ì¤ó¤³¤ó¤òÀÚ¤ë¤ß¤­¤µ¤ó


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤ì¤ó¤³¤ó¤ÎÈé¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÇí¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¤À¤±¤É¡¢¤Á¤é¤·¤º¤·¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤éÇí¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¥­¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¡£¤½¤³¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¡ª

¾®»³¡§¤Ï¡¼¤¤¡£²¶¡¢¤ì¤ó¤³¤óÀÚ¤ë¤Î½é¤á¤Æ¤À¤ï¡£

¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¾®»³¤µ¤ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¤Î¤È¤­¤Ë¤ì¤ó¤³¤óÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë

¾®»³¡§¤¨¡©¡¡¡Ä2²óÌÜ¤À¤ï¢ö

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§Ëº¤ì¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡ª

2ÅÙÌÜ¤Î¤ì¤ó¤³¤ó¥«¥Ã¥È¤ËÄ©¤à¾®»³¤µ¤ó¡Ê¾Ð¡Ë


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¡Ê¤ì¤ó¤³¤ó¤òÀÚ¤ë¾®»³¤µ¤ó¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ë·Ä¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤â¤½¤â²¿¤òºî¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡©

¾®»³¡§¤Þ¤¿¥¯¥¤¥º¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤ª½Ë¤¤ÃÄ»Ò¤Ç¤·¤ç¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§ÃÄ»Ò¡ª¡©¡¡¡Ö¤ï¡¼¤¤¡ª¡¡º£Æü¤Ï¤ª½Ë¤¤¤À¡Á¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡¢ÃÄ»Ò¤À¡¼¡ª¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ä¤Ê¤ë¡ª¡©¡Ê¾Ð¡Ë¥Ö¥Ö¡¼¥Ã¡ª

¾®»³¡§¤¢¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤ª½Ë¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¯¤¹¶Ì¤Ç¤·¤ç¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§Ãæ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¶ñºàµÍ¤á¤Æ¡©¡¡¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤À¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë

¾®»³¡§¤Û¤ó¤È¤ËÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢°ì½ï¤ËÎÁÍý¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ëºî¤ëÎÁÍý¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥ó¥È¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§ÁÛÁü¤·¤Æ¤è¡¼¡ª¡Ê¾Ð¡Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÅú¤¨¤¬Éâ¤«¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¢ö

¾®»³¡§¤¢¡¼¡¢OK¡Ê¾Ð¡Ë¡£

ÈéÉÕ¤­¤ì¤ó¤³¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿Ý¿å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡ª


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¼¡¤Ë¡¢ÀÚ¤Ã¤¿¤ì¤ó¤³¤ó¤ò¿Ý¿å¤Ë¤Ä¤±¤Þ¡¼¤¹¡£¤ì¤ó¤³¤ó¤Ï¤ª¿Ý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤ÈÊÑ¿§¤òËÉ»ß¤Ç¤­¤ë¤·¡¢¿©´¶¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤è¢ö¡¡ÆÃ¤ËÈéÉÕ¤­¤Î¤ì¤ó¤³¤ó¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿Ý¿å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡ª

¾®»³¡§¤Ï¡¼¤¤¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¼¡¤Ï¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î½àÈ÷¡ª

¾®»³¡§¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï²¿ÀÚ¤ê¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¡ª

¾®»³¡§¥¤¡¢¥Á¥ç¥¦¡Ä¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤¤¤Á¤ç¤¦¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡Á¤«¡ª

¾®»³¡§Àè¤Ë¡¢¡È1¤¤¤Á¤ç¤¦¡Éºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£1¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤½¤ì¤â¤¦Åú¤¨¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ê¾Ð¡Ë

¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤ËÄ©Àï¡ª


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤Þ¤º¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë½ÄÈ¾Ê¬¡Ê¡á½Ä4ÅùÊ¬¡Ë¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Ã¼¤«¤éÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡È¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¡É¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½ÄÈ¾Ê¬¤ÇÀÚ¤ë¤Î¤¬¡ÈÈ¾·îÀÚ¤ê¡É¤Í¡£

¾®»³¡§¤¢¡¢OK¡¢OK¡ª¡¡Íý²ò¡¢Íý²ò¡£¡ÊÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ë¡Ä²¶¡¢º£²¿ºî¤Ã¤Æ¤ó¤À¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤ª½Ë¤¤ÎÁÍý¤À¤è¡£

¾®»³¡§¤ª¤»¤Á¡ª¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤ª¤»¤Á¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡ª¡ª¡Ê¾Ð¡Ë

¥«¥á¥é¤òËº¤ì¤Æ¿¿·õ¤Ë¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤ò¤¹¤ë¾®»³¤µ¤ó


¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¾®»³¤µ¤ó¡¢¾¯¤·ÌÜÀþ¤¢¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤â»£¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ë

¾®»³¡§¤¢¡¼¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡Ê¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¡Ë

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë·Ä¤Á¤ã¤ó¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤½¤ì¡¢¡È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È²¶¡É¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡ª¡©¡Ê¾Ð¡Ë

¾®»³¡§¤¨¡©¡Ê¾Ð¡Ë

°ìÆ±¡§¡ÊÇú¾Ð¡Ë

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤Ê¤ó¤Ç¡È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È²¶¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡Á¡ª

¾®»³¡§¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£

Â¨ºÂ¤Ë¡È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È²¶¡É¤Î¥Ý¡¼¥º¡£¤µ¤¹¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¡ª


¥­¥ì¥¤¤Ê¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¡¢¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¢ö


¾®»³¡§¡ÊºàÎÁ¤ò¸«¤Æ¡Ë¤Ê¤ó¤«¡¢¤¦¤Ê¤®¤Î¥¿¥ì¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì»È¤¦¤Î¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤¢¡¢µ¤¤Å¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡¡¸«¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡¡¤Õ¤Õ¤Õ¡£¤Þ¤¡Åú¤¨¤ÎÁ°¤Ë¡¢½àÈ÷¤·¤è¤¦¤è¡£¤µ¤Ã¤­ÀÚ¤Ã¤¿¤ì¤ó¤³¤ó¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡600W¤Ç10Ê¬¡ª

¾®»³¡§¤Ï¡¼¤¤¡£

¤ì¤ó¤³¤ó¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç10Ê¬¡ª


¡Ê²ÃÇ®¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ë

¾®»³¡§¤¢¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ºî¤ëÎÁÍý¡¢¿æ¤­¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ç¤·¤ç¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤¨¡Á¡©¡Ê¤È¤¹¤·²³¤ò»ý¤Ä¡Ë

¾®»³¡§Ê¬¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤½¤Î²³¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡ª

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§Åú¤¨¤ò¤É¤¦¤¾¡ª

¾®»³¡§¤Á¤é¤·¤º¤·¡ª

°ìÆ±¡§¡ÊÇï¼ê¡Ë

º£²ó¤Ï¤¹¤·²³¤Ç¿ÝÈÓ¤òºî¤ê¤Þ¤¹


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤ä¤Ã¤ÈÅú¤¨½Ð¤Æ¤­¤¿¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÊÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ë¤Á¡Á¤é¡Á¤·¡Á¤º¤·¤£¡Á¤Ê¤¡¤é¡Á¢ö

¾®»³¡§²¿¤½¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤Á¤é¤·¤º¤·¤ÎCM¥½¥ó¥°¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ª¡©¡Ê¾Ð¡Ë

¾®»³¡§¾¦ÉÊ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢²Î¤Þ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£

CM¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë¤ß¤­¤µ¤ó¡Ê¾Ð¡Ë


³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ð¤ò¸«¼é¤ëÄï


¤¹¤·²³¤Î¤Þ¤ÞÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¤è¤ê¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë°ì»®¤Ë¡ª


¥Ü¥ë¥±¡¼¥Î¤Á¤é¤·¤º¤·

¡ãºàÎÁ¡ä

(4¿ÍÊ¬)

¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ê3mm¸ü¤µ¤Î1­Ñ³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡¡1ËÜ

¤ì¤ó¤³¤ó¡Ê3mm¸ü¤µ¤Î1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡¡1Àá

¤´ÈÓ¡¡3¹çÊ¬¡ÊÌó1kg¡Ë

¥Þ¥°¥í¤Î¤¿¤¿¤­¡¡600g

´Ú¹ñÅâ¿É»Ò¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç

¤¦¤Ê¤®¤Î¥¿¥ì¡¡1¤Ä

(A)

¿Ý¡¡120ml

º½Åü¡¡Âç¤µ¤¸2

º«ÉÛ¤À¤·¤ÎÁÇ¡¡¾®¤µ¤¸1

±ö ¾®¤µ¤¸1/2

¡ãºî¤êÊý¡ä

¡Ú1¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¡¢¿å¤òÆþ¤ì¡¢10Ê¬¤Û¤ÉÌîºÚ¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤éÅò¤ò¼Î¤Æ¤ë¡£

¡Ú2¡Û¡ÊA¡Ë¤ÈÇ®¡¹¤Î¤´ÈÓ¤òº®¤¼¡¢¤¹¤·¿Ý¤¬¤Ê¤¸¤ó¤À¤é¡¢»®¤ËÀ¹¤ê¡¢¶ñ¤ò¼«Í³¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£

¢£PROFILE

¾®»³·Ä°ìÏº¡ü1984Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£NEWS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡ÊMBS¥Æ¥ì¥Ó/15:40-19:00¡Ë¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¡ÖNEWS¾®»³¤Î¤ª¤·¤ã¥­¥ã¥ó¡ª¤É¤¦¡©¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬·î1²óÊüÁ÷¡£

¡¦Instagram@keiichiro.koyama

¡¦YouTube@CHOI_YAMA

¡¦TikTok@keiichiro.koyama_0501

¡¦Weibo¡¡ https://weibo.com/u/7993722057

¡¦RED¡¡https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡ü¤ª²ÈÎÁÍý¸¦µæ²È¡£Ãø½ñ¤ÏÎß·×250ËüÉô¤òÆÍÇË¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤òÌÜ»Ø¤·42ºÐ¤ÇÂç³Ø¤ËºÆÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó¡ÊNEWS¡Ë¤Î¼Â»Ð¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ß¤­¥Þ¥Þ¤ÎÅìÂç¹ç³ÊÊÛÅö¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë

¡¦Instagram@mikimama_official







¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä

Ä´Íý¡¿¤ß¤­¥Þ¥Þ¡¡»£±Æ¡¿²¼ÅÄÄ¾¼ù¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê°áÁõ¡Ë¡¿»°ÅçÏÂÌé¡ÊTatanca¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê¥Õ¡¼¥É¡Ë¡¿¥«¥Ê¥ä¥Þ¥Ò¥í¥ß¡¡¥Ø¥¢&¥á¥¤¥¯¡¿º´Æ£¿¿´õ¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿´ßÌî°¦

¡ã°áÁõ¶¨ÎÏ¡ä

¤ß¤­¥Þ¥Þ¤µ¤ó▶¥·¥ã¥Ä/\18,150/¥Ñ¥ó¥Ä/\19,800/¶¦¤ËD.M.G(¥Ç¥£¡¼.¥¨¥à.¥¸¡¼)/¶¦¤ËDomingo(¥É¥ß¥ó¥´)