¤ß¤¥Þ¥Þ¡§º£Æüºî¤ë¤ª½Ë¤¤ÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¡¢¤Ê¡¼¤ó¤À¡©¡Ê¤È¡¢¿©ºà¤Î¥È¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤ë¡Ë
¾®»³¡§·Ü¤Ò¤Æù¤Ç¤·¤ç¡©
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤Õ¤Õ¤Õ¡£Æ÷¤¤ÓÌ¤¤¤À¤é¤ï¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¾®»³¡§¤¨¡¢Ìµ½¡£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£
¾®»³¡§¤Ï¡¼¤¤¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤ì¤ó¤³¤ó¤ÎÈé¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÇí¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¤À¤±¤É¡¢¤Á¤é¤·¤º¤·¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤éÇí¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¡£¤½¤³¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¡ª
¾®»³¡§¤Ï¡¼¤¤¡£²¶¡¢¤ì¤ó¤³¤óÀÚ¤ë¤Î½é¤á¤Æ¤À¤ï¡£
¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¾®»³¤µ¤ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¤Î¤È¤¤Ë¤ì¤ó¤³¤óÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë
¾®»³¡§¤¨¡©¡¡¡Ä2²óÌÜ¤À¤ï¢ö
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§Ëº¤ì¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¡Ê¤ì¤ó¤³¤ó¤òÀÚ¤ë¾®»³¤µ¤ó¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ë·Ä¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤â¤½¤â²¿¤òºî¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡©
¾®»³¡§¤Þ¤¿¥¯¥¤¥º¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤ª½Ë¤¤ÃÄ»Ò¤Ç¤·¤ç¡©
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§ÃÄ»Ò¡ª¡©¡¡¡Ö¤ï¡¼¤¤¡ª¡¡º£Æü¤Ï¤ª½Ë¤¤¤À¡Á¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡¢ÃÄ»Ò¤À¡¼¡ª¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ä¤Ê¤ë¡ª¡©¡Ê¾Ð¡Ë¥Ö¥Ö¡¼¥Ã¡ª
¾®»³¡§¤¢¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤ª½Ë¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¯¤¹¶Ì¤Ç¤·¤ç¡©
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§Ãæ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¶ñºàµÍ¤á¤Æ¡©¡¡¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤À¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¾®»³¡§¤Û¤ó¤È¤ËÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢°ì½ï¤ËÎÁÍý¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ëºî¤ëÎÁÍý¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥ó¥È¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§ÁÛÁü¤·¤Æ¤è¡¼¡ª¡Ê¾Ð¡Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÅú¤¨¤¬Éâ¤«¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¢ö
¾®»³¡§¤¢¡¼¡¢OK¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¼¡¤Ë¡¢ÀÚ¤Ã¤¿¤ì¤ó¤³¤ó¤ò¿Ý¿å¤Ë¤Ä¤±¤Þ¡¼¤¹¡£¤ì¤ó¤³¤ó¤Ï¤ª¿Ý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤ÈÊÑ¿§¤òËÉ»ß¤Ç¤¤ë¤·¡¢¿©´¶¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤è¢ö¡¡ÆÃ¤ËÈéÉÕ¤¤Î¤ì¤ó¤³¤ó¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿Ý¿å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡ª
¾®»³¡§¤Ï¡¼¤¤¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¼¡¤Ï¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î½àÈ÷¡ª
¾®»³¡§¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï²¿ÀÚ¤ê¡©
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¡ª
¾®»³¡§¥¤¡¢¥Á¥ç¥¦¡Ä¡©
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤¤¤Á¤ç¤¦¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡Á¤«¡ª
¾®»³¡§Àè¤Ë¡¢¡È1¤¤¤Á¤ç¤¦¡Éºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£1¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤½¤ì¤â¤¦Åú¤¨¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤Þ¤º¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë½ÄÈ¾Ê¬¡Ê¡á½Ä4ÅùÊ¬¡Ë¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Ã¼¤«¤éÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡È¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¡É¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½ÄÈ¾Ê¬¤ÇÀÚ¤ë¤Î¤¬¡ÈÈ¾·îÀÚ¤ê¡É¤Í¡£
¾®»³¡§¤¢¡¢OK¡¢OK¡ª¡¡Íý²ò¡¢Íý²ò¡£¡ÊÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ë¡Ä²¶¡¢º£²¿ºî¤Ã¤Æ¤ó¤À¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤ª½Ë¤¤ÎÁÍý¤À¤è¡£
¾®»³¡§¤ª¤»¤Á¡ª¡©
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤ª¤»¤Á¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡ª¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¾®»³¤µ¤ó¡¢¾¯¤·ÌÜÀþ¤¢¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤â»£¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ë
¾®»³¡§¤¢¡¼¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡Ê¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¡Ë
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë·Ä¤Á¤ã¤ó¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤½¤ì¡¢¡È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È²¶¡É¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡ª¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¾®»³¡§¤¨¡©¡Ê¾Ð¡Ë
°ìÆ±¡§¡ÊÇú¾Ð¡Ë
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤Ê¤ó¤Ç¡È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È²¶¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡Á¡ª
¾®»³¡§¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®»³¡§¡ÊºàÎÁ¤ò¸«¤Æ¡Ë¤Ê¤ó¤«¡¢¤¦¤Ê¤®¤Î¥¿¥ì¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì»È¤¦¤Î¡©
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤¢¡¢µ¤¤Å¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡¡¸«¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡¡¤Õ¤Õ¤Õ¡£¤Þ¤¡Åú¤¨¤ÎÁ°¤Ë¡¢½àÈ÷¤·¤è¤¦¤è¡£¤µ¤Ã¤ÀÚ¤Ã¤¿¤ì¤ó¤³¤ó¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡600W¤Ç10Ê¬¡ª
¾®»³¡§¤Ï¡¼¤¤¡£
¡Ê²ÃÇ®¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ë
¾®»³¡§¤¢¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ºî¤ëÎÁÍý¡¢¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ç¤·¤ç¡©
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤¨¡Á¡©¡Ê¤È¤¹¤·²³¤ò»ý¤Ä¡Ë
¾®»³¡§Ê¬¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤½¤Î²³¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§Åú¤¨¤ò¤É¤¦¤¾¡ª
¾®»³¡§¤Á¤é¤·¤º¤·¡ª
°ìÆ±¡§¡ÊÇï¼ê¡Ë
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤ä¤Ã¤ÈÅú¤¨½Ð¤Æ¤¤¿¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÊÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ë¤Á¡Á¤é¡Á¤·¡Á¤º¤·¤£¡Á¤Ê¤¡¤é¡Á¢ö
¾®»³¡§²¿¤½¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤Á¤é¤·¤º¤·¤ÎCM¥½¥ó¥°¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ª¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¾®»³¡§¾¦ÉÊ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢²Î¤Þ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ü¥ë¥±¡¼¥Î¤Á¤é¤·¤º¤·
¡ãºàÎÁ¡ä
(4¿ÍÊ¬)
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ê3mm¸ü¤µ¤Î1Ñ³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡¡1ËÜ
¤ì¤ó¤³¤ó¡Ê3mm¸ü¤µ¤Î1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡¡1Àá
¤´ÈÓ¡¡3¹çÊ¬¡ÊÌó1kg¡Ë
¥Þ¥°¥í¤Î¤¿¤¿¤¡¡600g
´Ú¹ñÅâ¿É»Ò¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç
¤¦¤Ê¤®¤Î¥¿¥ì¡¡1¤Ä
(A)
¿Ý¡¡120ml
º½Åü¡¡Âç¤µ¤¸2
º«ÉÛ¤À¤·¤ÎÁÇ¡¡¾®¤µ¤¸1
±ö ¾®¤µ¤¸1/2
¡ãºî¤êÊý¡ä
¡Ú1¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¡¢¿å¤òÆþ¤ì¡¢10Ê¬¤Û¤ÉÌîºÚ¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤éÅò¤ò¼Î¤Æ¤ë¡£
¡Ú2¡Û¡ÊA¡Ë¤ÈÇ®¡¹¤Î¤´ÈÓ¤òº®¤¼¡¢¤¹¤·¿Ý¤¬¤Ê¤¸¤ó¤À¤é¡¢»®¤ËÀ¹¤ê¡¢¶ñ¤ò¼«Í³¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¢£PROFILE
¾®»³·Ä°ìÏº¡ü1984Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£NEWS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡ÊMBS¥Æ¥ì¥Ó/15:40-19:00¡Ë¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¡ÖNEWS¾®»³¤Î¤ª¤·¤ã¥¥ã¥ó¡ª¤É¤¦¡©¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬·î1²óÊüÁ÷¡£
¡¦Instagram@keiichiro.koyama
¡¦YouTube@CHOI_YAMA
¡¦TikTok@keiichiro.koyama_0501
¡¦Weibo¡¡ https://weibo.com/u/7993722057
¡¦RED¡¡https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
¤ß¤¥Þ¥Þ¡ü¤ª²ÈÎÁÍý¸¦µæ²È¡£Ãø½ñ¤ÏÎß·×250ËüÉô¤òÆÍÇË¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤òÌÜ»Ø¤·42ºÐ¤ÇÂç³Ø¤ËºÆÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó¡ÊNEWS¡Ë¤Î¼Â»Ð¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ß¤¥Þ¥Þ¤ÎÅìÂç¹ç³ÊÊÛÅö¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë
¡¦Instagram@mikimama_official
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
Ä´Íý¡¿¤ß¤¥Þ¥Þ¡¡»£±Æ¡¿²¼ÅÄÄ¾¼ù¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê°áÁõ¡Ë¡¿»°ÅçÏÂÌé¡ÊTatanca¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê¥Õ¡¼¥É¡Ë¡¿¥«¥Ê¥ä¥Þ¥Ò¥í¥ß¡¡¥Ø¥¢&¥á¥¤¥¯¡¿º´Æ£¿¿´õ¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿´ßÌî°¦
¡ã°áÁõ¶¨ÎÏ¡ä
¤ß¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó▶¥·¥ã¥Ä/\18,150/¥Ñ¥ó¥Ä/\19,800/¶¦¤ËD.M.G(¥Ç¥£¡¼.¥¨¥à.¥¸¡¼)/¶¦¤ËDomingo(¥É¥ß¥ó¥´)