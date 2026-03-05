「Official髭男dism」の略語は？これは確実に正解したい問題です！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「Official髭男dism」の略語は？
「Official髭男dism」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、漢字2文字です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「髭男（ひげだん）」でした！
髭男とはOfficial髭男dismの愛称で、「髭の似合う歳になっても、誰もがワクワクするような音楽をずっと続けていきたい」という思いが込められています。
髭男は、2015年にデビュー・ミニ・アルバム『ラブとピースは君の中』を発表し、2018年のシングル「ノーダウト」でメジャーへ進出。
以降、「Pretender」「宿命」などのヒットを重ね、2019年末には紅白歌合戦に初出場しました。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
