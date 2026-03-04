À¯ÉÜ¡¢»º¶È½¸ÀÑ·×²è¤ò3¼ïÎàÀßÄê¡¡¹°è¤Ï¹ñ¼çÆ³¡¢4·î¤ËÁÇ°Æ
¡¡À¯ÉÜ¤Ï4Æü¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÃÏ°èÌ¤ÍèÀïÎ¬¡×¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡Ê½¸ÀÑ¡Ë·×²è¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤òÄ¶¤¨¤¿¹°è·÷¤´¤È¤Ë¹ñ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡ÖÀïÎ¬»º¶È¡×¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¼çÆ³¤Î¡ÖÃÏ°è»º¶È¡×¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ä»Ô¶èÄ®Â¼Ã±°Ì¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÃÏ¾ì»º¶È¡×¤Î3¼ïÎà¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ù±çºö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£ÀïÎ¬»º¶È¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»º¶È¤Î½¸ÀÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡¢4·î¤Ë¤âÁÇ°Æ¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡ÀïÎ¬»º¶È¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬½ÅÅÀÅê»ñÂÐ¾Ý¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡¦È¾Æ³ÂÎ¤äÎÌ»Ò¡¢±§Ãè¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬ËÜÉô¤Ç·Ç¤²¤¿17Ê¬Ìî¤òÁÛÄê¡£´ë¶È¤ÎÂçµ¬ÌÏÅê»ñ¤ò¸«¹þ¤à¡£ÃÏÊý·ÐºÑ»º¶È¶É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸¡Æ¤²ñ¤ÇÃÏ°è¤äÊ¬Ìî¤òÀßÄê¤·¡¢ÁÇ°Æ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¡¡ÁÇ°Æ¤ò´ð¤Ë¡¢³Ë¤È¤Ê¤ëÅê»ñ°Æ·ï¤Ê¤É¤ò·×²è¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¡£¹ñ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ä»º¶ÈÍÑÃÏ¤Î³ÎÊÝ¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÏ°è»º¶È¤Ï¡¢¼ç¤ËÃÎ»ö¤¬¡¢³¤³°Í¢½Ð¤ä¹ñÆâ¾å°Ì¥·¥§¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ËÇÈµÚ¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë»º¶È¡¦´ë¶È¤òÁª¤Ö¡£
¡¡ÃÏ¾ì»º¶È¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»ºÉÊ¤ä´Ñ¸÷¡¢ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è»ñ¸»¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¡£