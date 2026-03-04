モーターが叶えた凄まじいレスポンス

2.9L V6ツインターボのプラグイン・ハイブリッドで、総合639psを叶えたRS5 アバント。エンジンは至極滑らかに回り、8速ATへ内蔵される駆動用モーターは変速時にトルクを加え回転数をシンクロさせ、レスポンスは凄まじい。

オプションのパフォーマンス・パッケージを装備した試乗車の場合、0-100km/h加速は3.6秒で、最高速度は284km/hとのこと。だが実際は、変速も含めて、その瞬間的なレスポンスに息を呑む。駆動用モーターの生む絶大な効果は、疑いようがない。



アウディRS5 アバント・パフォーマンス・パッケージ（欧州仕様）

パフォーマンス・パッケージを組むと、ホイールは21インチになり、カーボンセラミック・ブレーキも与えられる。ディスクの直径は前で440mm、後ろで420mmだから、2370kgの運動エネルギーを問題なく熱に変換し続けられるはず。

ブレーキはバイワイヤ制御。回生ブレーキも介在するが、ペダルの踏み心地は安定していた。かなり攻め込んでみたが、フェードの兆候は微塵もなかったといえる。

四輪駆動スーパーカーのような挙動

アウディが用意したスラロームコースで、電子的な支援をオフにし、RSトルクリア・モードを起動。きついコーナーへ飛び込むと、徐々にテールは外へ流れ、カウンターを当てながら脱出。盛大なスモークとともに、ドリフトアングルの維持も難しくない。

挙動としては、フェラーリ 849テスタロッサやアウディR8といった、リア寄りの四輪駆動スーパーカーのよう。それでいて、砂の浮いたハンドリングコースでは、安定した身のこなしを披露。テールハッピーな仕草を抑え、最速のラインでも巡れる。



アウディRS5 アバント・パフォーマンス・パッケージ（欧州仕様）

僅かにアンダーステアだが、アクセルペダルを更に蹴飛ばしても、ノーズが外へ流れる様子はなし。リアデフに内蔵されたモーターが、左右のリアタイヤの回転数を個別に制御し、ラインはむしろ内側へ絞られていく。タイヤは減るはずだが、実に面白い。

必要なら、電気だけで走行も可能。現時点で公表されている数字は、エンジンを回さず最長80km走れ、CO2の排出量は87-106g/kmとのこと。燃費は24.8km/Lが予想される。ガソリンタンクは48Lで、気張って走れば短時間に空になりそうだが。

驚くほどの快適性 他に例がない敏捷性

すべてのRS5のオーナーが、ニュルブルクリンクを攻めるわけではない。ダンパーをコンフォート・モードにすれば、試乗したモロッコの傷んだアスファルトでも、驚くほどの快適性を披露してみせた。

軽くないボディの制御には、相応に太いアンチロールバーが必要だが、揺れは控えめ。重心が低いのだろう。カーブでのロールは抑え込まれ、加減速時のピッチングも小さい。



アウディRS5 アバント・パフォーマンス・パッケージ（欧州仕様）

ステアリングの反応はポジティブ。重さは3段階から選べるが、ライバルほどヘビーではない。リアアクスルのモーターが後輪操舵システムのように働き、見た目の大きさから想像する以上に、ノーズの反応は素早く機敏だ。

旋回時には、ドライバーがステアリングを調整するより早く、モーターが内外のリアタイヤを瞬時に調整。必要なければ、瞬時に身を引く。至って自然で、極めて軽快な走りを実現している。これほどの車重を持ちつつ、ここまで機敏なモデルは他に例がない。

期待を遥かに超えたRS系初のプラグインHV

大きく重いステーションワゴンが、超絶にレスポンシブなことへ驚嘆するばかり。適切なタイヤとステアリングを与えれば、クルマは軽く感じられるとアウディの技術者は謙遜気味に話すが、それ以上の成果に違いない。

最近の経験を振り返ると、BMW M3 コンペティションよりフィーリングは豊かで、能力の奥行きも広いように感じられた。アルファ・ロメオ・ジュリア・クアドリフォリオより、自然で流暢な運転体験ではないとしても。



アウディRS5 アバント・パフォーマンス・パッケージ（欧州仕様）

時には柔軟に。時には鋭敏に。英国での試乗を残しているが、RS系初のプラグイン・ハイブリッドは、期待を遥かに超えた仕上りにあるようだ。英国価格は、パフォーマンス・パッケージ込みのアバントで、約11万ポンド（約2310万円）になる見込み。

◯：モーター内臓のリアアクスルで極めて敏捷な走りを実現 洗練された走りも得意

△：プラグイン・ハイブリッド化で2.4tの車重 荷室とガソリンタンクは小さめ

アウディRS5 アバント・パフォーマンス・パッケージ（欧州仕様）のスペック

英国価格：約11万ポンド（約2310万円／予想）

全長：4896mm

全幅：1952mm

全高：1446mm

最高速度：284km/h

0-100km/h加速：3.6秒

燃費：24.8km/L（予想）

CO2排出量：87-106g/km

車両重量：2370kg

パワートレイン：V型6気筒2894cc ツインターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：22.0kWh（グロス値）

最高出力：639ps（システム総合）

最大トルク：83.9kg-m（システム総合）

ギアボックス：8速オートマティック／四輪駆動



アウディRS5 アバント・パフォーマンス・パッケージ（欧州仕様）