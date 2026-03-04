2月の月間最優秀守備選手賞にスパーズのウェンバンヤマ、セルティックスのホワイトが選出

3月4日（現地時間3日、日付は以下同）。NBAは2026年2月の月間最優秀ディフェンシブプレーヤー賞（DPOM）を発表。ウェスタン・カンファレンスから2カ月連続でサンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ（通算3度目）、イースタン・カンファレンスではボストン・セルティックスのデリック・ホワイト（初選出）となった。

2月を無傷の11連勝で終えたスパーズの大黒柱ウェンバンヤマは、月間平均29.3分22.5得点11.3リバウンド3.5アシスト1.4スティールにリーグベストの3.5ブロックをマーク。平均ディフェンシブ・リバウンド数9.3本はウェスト2位で、チームはディフェンシブ・レーティング106.2で同1位を記録。

一方、ホワイトはセルティックスの選手で初の受賞。イーストのチームに所属するガードではいずれもトップとなるディフェンシブ・レーティング100.0、平均1.7ブロック、平均ショットコンテスト数6.8回を残し、チームはリーグベストのディフェンシブ・レーティング105.5で2月を終えた。

3日を終えた時点で、ウェンバンヤマを擁するスパーズはウェスト2位の43勝17敗、ホワイトが支えるセルティックスはイースト2位の41勝20敗を残している。なお、2月の月間最優秀守備選手賞の候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2026年2月の月間最優秀守備選手賞候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



ステフォン・キャッスル（スパーズ）



クリス・ダン（クリッパーズ）



チェット・ホルムグレン（サンダー）



ケイソン・ウォレス（サンダー）



ジャバリ・スミスJr.（ロケッツ）

・イースタン・カンファレンス



バム・アデバヨ（ヒート）



OG・アヌノビー（ニックス）



スコッティ・バーンズ（ラプターズ）



ダイソン・ダニエルズ（ホークス）



アサー・トンプソン（ピストンズ）

【動画】ウェンバンヤマの好ディフェンシブプレー集はこちら！





