かつて福岡最大の暴走族で総長を務めた人気芸人が、自身の若かりし頃の衝撃的な写真とともに、過激すぎる不良時代の私生活を告白した。

【映像】総長時代を公開した人気芸人

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。番組内の企画では、かつてド派手な衣装で世間を騒がせた「お騒がせ新成人」の今を調査するため、福岡連合元総長という経歴を持つバッドボーイズ・佐田正樹が調査員として起用された。

番組冒頭、威圧的な態度でカメラに詰め寄った佐田は、「カメラ撮んなよコラァ！」「絡んできてみーお前、ぼてくりまわしちゃるけねぇ」と、現役時代を彷彿とさせる凄みを見せた。画面には当時のリーゼント姿の写真も映し出され、その変貌ぶりにスタジオのニューヨークやさらば青春の光からも「総長や」「これはもう適任だなあ」と納得。

スタッフから「若い頃は何をしてましたか？」と問われた佐田は、指を折りながら自身の過去を回想すると「覚醒剤、拉致監禁、タクシー破壊、えー、人殺す以外全部やってきましたね」と発言。スタジオからは驚きの声ががっていた。