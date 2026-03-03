ポイントは「着る順番」いつものシャツで「いつもと違う」着回しテクニック

「面積を変えるだけの」印象操作

着る順番を変えたり着方を少しアレンジするだけで、同じアイテムでも新たなスタイリングに生まれ変わる。着まわしやすいシャツをベースにテクニックを参照。







【着回すシャツ】端正な白シャツは「サイズで脱力」

トップスにも羽織りにもなるアレンジ自在な身幅と着丈。すそに向かってふわっと広がるシルエットは体型カバーにも有効。 シャツ／ENFÖLD







エフォートレスなグレーをシャープに導く白のさし色



えりを立てたシャツをタートルネックからのぞかせて、すそからもチラリ。小さくとも映えるクリーンな白がぼやけを防いでマニッシュに好転。







シャツのゆるさを生かせば正統派な装いが適度に脱力



着くずしがいのあるシャツを主役に、ややルーズなグレーでオフィスムードをドレスダウン。やや透けるタートルの質感で、品のよさをキープ。







きちんと着たシャツのアクセントにニットの肩かけ



ボリューミィなシャツの中に同色のワンピースをしのばせ、Iラインスカートに。動くたびにニュアンスの変わるカーディガンのそでが、ボタンを上までとめたシャツに遊び心を。







さっそうと羽織ったシャツがジャケット未満の整え役



スウェットワンピースにカーディガンを重ねた温和さをたしなめる、ジャケット的なシャツの使いみち。端正にまとまるというメリットに加え、淡白な配色に奥行きをメイク。







