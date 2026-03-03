ポイントは「着る順番」いつものシャツで「いつもと違う」着回しテクニック
「面積を変えるだけの」印象操作
【着回すシャツ】
端正な白シャツは「サイズで脱力」
着る順番を変えたり着方を少しアレンジするだけで、同じアイテムでも新たなスタイリングに生まれ変わる。着まわしやすいシャツをベースにテクニックを参照。
トップスにも羽織りにもなるアレンジ自在な身幅と着丈。すそに向かってふわっと広がるシルエットは体型カバーにも有効。 シャツ／ENFÖLD
エフォートレスなグレーをシャープに導く白のさし色
えりを立てたシャツをタートルネックからのぞかせて、すそからもチラリ。小さくとも映えるクリーンな白がぼやけを防いでマニッシュに好転。
シャツのゆるさを生かせば正統派な装いが適度に脱力
着くずしがいのあるシャツを主役に、ややルーズなグレーでオフィスムードをドレスダウン。やや透けるタートルの質感で、品のよさをキープ。
きちんと着たシャツのアクセントにニットの肩かけ
ボリューミィなシャツの中に同色のワンピースをしのばせ、Iラインスカートに。動くたびにニュアンスの変わるカーディガンのそでが、ボタンを上までとめたシャツに遊び心を。
さっそうと羽織ったシャツがジャケット未満の整え役
スウェットワンピースにカーディガンを重ねた温和さをたしなめる、ジャケット的なシャツの使いみち。端正にまとまるというメリットに加え、淡白な配色に奥行きをメイク。
