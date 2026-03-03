ポイントは「着る順番」いつものシャツで「いつもと違う」着回しテクニック

写真拡大 (全7枚)

「面積を変えるだけの」印象操作

着る順番を変えたり着方を少しアレンジするだけで、同じアイテムでも新たなスタイリングに生まれ変わる。着まわしやすいシャツをベースにテクニックを参照。



【着回すシャツ】
端正な白シャツは「サイズで脱力」

トップスにも羽織りにもなるアレンジ自在な身幅と着丈。すそに向かってふわっと広がるシルエットは体型カバーにも有効。　シャツ／ENFÖLD



エフォートレスなグレーをシャープに導く白のさし色


えりを立てたシャツをタートルネックからのぞかせて、すそからもチラリ。小さくとも映えるクリーンな白がぼやけを防いでマニッシュに好転。



シャツのゆるさを生かせば正統派な装いが適度に脱力


着くずしがいのあるシャツを主役に、ややルーズなグレーでオフィスムードをドレスダウン。やや透けるタートルの質感で、品のよさをキープ。



きちんと着たシャツのアクセントにニットの肩かけ


ボリューミィなシャツの中に同色のワンピースをしのばせ、Iラインスカートに。動くたびにニュアンスの変わるカーディガンのそでが、ボタンを上までとめたシャツに遊び心を。



さっそうと羽織ったシャツがジャケット未満の整え役


スウェットワンピースにカーディガンを重ねた温和さをたしなめる、ジャケット的なシャツの使いみち。端正にまとまるというメリットに加え、淡白な配色に奥行きをメイク。



(服のプライスなど詳細へ)
【全28のアイテムとスタイル一覧】≫どう着回しても「ちょうどいい」コーディネートがちぐはぐしない「相性がぴったりいい」3色の合わせ方