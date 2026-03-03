黒猫の『モカ』ちゃんは甘えん坊な女の子。いちばんのお気に入りは、大好きなパパさんのお膝のようで……。

パパさんのそばから離れないモカちゃんの様子を記録した動画は公開後わずか3日で1.7万再生を達成するとともに、「素直な愛情表現、たまりませんわ」「可愛い過ぎて言葉が見つからない」との声が相次いでいます。

【動画：大好きなパパに甘える猫→何があっても離れない『可愛すぎる様子』】

黒猫ガール・モカちゃん

スコティッシュフォールドの『ちくわ』くん・ブリティッシュショートヘアの『ビビ』ちゃん、MIXの『りん』ちゃん、そして、黒猫・モカちゃんのほのぼのとした日常が好評の『はぴ猫日記』に投稿されたのは、パパさんに甘えるモカちゃんの動画です。

出会いは2020年。家の裏で鳴いていた子猫だったモカちゃんを保護したことが始まりでした。その2ヵ月後、難病・FIPを発症した彼女でしたが、懸命な治療を経て元気に。動画内には、FIP寛解から約5年後、幸せな日々を送るモカちゃんが捉えられていました。

パパさんのお膝はモカちゃんの特等席！

動画冒頭には、ソファに仰向けで寝転ぶパパさんのお腹の上へと、リラックスした様子で横たわるモカちゃんの姿が。パパさんが指先で顎を撫でると、彼女はうっとりと目を閉じ、気持ちよさそうに喉を鳴らしたといいます。

次のシーンには、お部屋を移動中のパパさんへ向け、キュートな鳴き声で話しかけるモカちゃんの様子も。足に体をすり寄せたり、床にコロンと横たわったりと、全身で愛情表現をしてくれる彼女に、パパさんはメロメロなのだそう。

パパさんがソファに腰を下ろすと、モカちゃんはすかさずそのお膝の上へ。パパさんの脚を前足で抱くモカちゃんと、ふわふわの体をお膝に預かるパパさんの心は、「お互いから離れたくない」という思いで繋がっていたようです。

「10分以上も…」歯磨き時間が物語るパパさんの優しさ

動画終盤には、歯ブラシを咥えたまま、ソファでお休み中のモカちゃんのそばへと腰を下ろすパパさんの様子も。目を覚ましたモカちゃんはストレッチをしながら体を起こしたかと思うと、そのままパパさんのお膝へとお邪魔したのだとか。

モカちゃんのくつろぎタイムを優先するあまり、立ち上がれなくなってしまったというパパさん。この日はモカちゃんをお膝に乗せたまま、10分以上ものあいだ歯磨きを続けたそうです。

パパさんに甘えるモカちゃんを記録した動画には、「私もモカちゃんに、メロメロです。全ての人に愛されるモカちゃんですね。パパさんを10分以上歯磨きさせたモカちゃんは、最強でした」「パパさんのお膝は大きくて、あったかくて優しくて気持ちいいんでしょうね。甘えるモカちゃんカワイイです」「モカちゃんは愛情表現が豊か！言葉も理解できてるし賢い猫ちゃん！ポジティブ猫ちゃん！大好きです」といった感想が相次いでいます。

4匹のかわいいニャンズと過ごす日常が人気のYouTubeチャンネル『はぴ猫日記』。同チャンネルではモカちゃんのFIP闘病記録も公開されており、FIPと闘う猫ちゃん・飼い主さんたちに希望を与えています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「はぴ猫日記」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。