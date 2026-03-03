ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表に選出された、タイガースのタリク・スクーバル投手。昨季のア・リーグサイ・ヤング賞に輝いた現役最強左腕は、WBC最大7試合のうち、わずか1試合のみの登板と報じられてきたが、その詳細が明らかとなった。

スクーバルは8日（同9日）に行われる格下イギリス戦に登板予定で、わずか55球の球数制限が設けられているという。米複数メディアが報じた。

■「全くもって恥ずべきこと」

米メディア『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール記者は同日、自身のXでスクーバルの登板予定に言及。「2度のサイ・ヤング賞スクーバルは、WBC第2戦でイギリス相手に55球を投げ、レイクランドに戻ってタイガースに合流する」と伝えた。

スクーバルの登板に関しては先週から「最大7試合のうち1試合のみ」と米複数メディアが報じていたが、詳細が明かされたのは今回が初めて。米国代表はプールBでメキシコ、イタリア、イギリス、ブラジルとの試合に臨む予定だが、スクーバルの相手は格下イギリス戦になるという。球数はわずか55球制限で、現地記者からも多くの不満の声が挙がっている。

米ポッドキャスト番組『The Big Leagues Daily』などで司会を務めるダン・クラーク氏は同日、自身のXに「スクーバル、WBC唯一の登板試合がイギリス戦でわずか55球だなんて。全くもって恥ずべきこと。時間とロースター枠の無駄遣いで、これは関係者全員--スクーバル、タイガース、代理人ボラスら--の評判を落とす結果になった。100％の覚悟がなければやるな。単純明快だ」と投稿し、不満をぶちまけた。

今回のWBCは、1次ラウンドで1試合あたり65球までの球数制限が設けられているが、スクーバルの登板はさらに下回る見込み。今季オフにFAを迎える現役最強左腕にとって、故障なくシーズンを乗り切ることが最優先事項になるのだろう。球界トップクラスのメンバーが高いモチベーションを見せる中で、スクーバルの“腰掛け参加”が物議を醸している。