「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が2日夜、Xを更新。米国らによるイラン軍事攻撃をめぐり、私見をつづった。

トランプ大統領率いる米国がイスラエルとともに、イランに対する大規模な軍事攻撃を開始。イランが報復攻撃するなど、世界情勢にも大きな影響を与えかねない深刻な戦争が勃発している。

ひろゆき氏は、この軍事攻撃をめぐり、ロイターの公式Xアカウントが「イランによる先制攻撃の兆候なかった、米国防総省が議会に説明＝関係筋」という見出しの記事を添付したポストを引用。

「アメリカに対する攻撃が計画されてたわけでもないのに、イランをミサイル攻撃。それでも、日本人はイラン攻撃を支持する人は多そう」と書き出し、「大国の横暴を許した時に、日本は攻撃される側なんだけどね。。。」と述べた。

この投稿に対し「今回はイランだったけれど、いつか日本だって同じ立場になり得る」「日本はどうしたらいい アメリカには逆らえない」「とにかく早く戦争終わってほしい それだけだよ」「報道を見る限り、状況はかなり深刻だ」などとさまざまな反響の声が寄せられている。