この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuber「山崎NANA」が「【鳥貴族】トリキで好きなだけ食べ飲み放題したら最高に美味しすぎて大泥酔する間もなく満腹になった爆食女【女ひとり】」と題した動画を公開しました。約2年ぶりとなる鳥貴族で、名物の巨大焼鳥からこだわりの逸品料理までを心ゆくまで堪能する様子が収められています。



まずは「にごり杏露酒オレンジ」で乾杯し、スピードメニューの「ホルモンねぎ盛ポン酢」と「北海道 海と大地のポテトサラダ」を注文。ポテトサラダには明太子ソースと海苔、さらに温泉卵がトッピングされており、黄身を割って全体を豪快に混ぜ合わせると「クリーミーおいちーね」と笑顔を見せます。

続いて登場したのは、鳥貴族の代名詞とも言える「もも貴族焼（塩）」。その大きさに改めて驚きつつ、焼きたてを頬張ると「めちゃジューシー」と絶賛。「やっぱり貴族焼は外せない」「断然塩派」と語り、香ばしく焼かれた肉厚なもも肉の美味しさを噛み締めます。さらに、とろけたチーズが食欲をそそる「つくねチーズ焼」、よく焼きでカリカリ食感の「かわたれ」、弾力のある「ハート（ハツ）たれ」と、串メニューを次々と平らげていきます。



一品料理からは、出汁が香る「ふんわり山芋の鉄板焼」や、揚げたての「チキン南蛮」をチョイス。特にチキン南蛮は、甘酸っぱいタレとたっぷりのタルタルソースがかかった大きな唐揚げで、そのボリューム感を「わんぱく南蛮」と表現。全品390円（税込）という均一価格だからこそ「心置きなく堪能できます」と語り、ハイカロリーなメニューも幸せそうに頬張りました。



最後は、卓上で炊き上げる「とり釜飯」で締めくくります。固形燃料に火をつけてから30分待ち、炊き上がった釜飯の蓋を開けると、湯気とともに鶏肉と出汁の芳醇な香りが広がります。お焦げも含めてしっかりと混ぜ合わせ、「鳥の旨味をしっかり感じる深みのある味わい」と満足げに完食しました。

手頃な価格で本格的な焼鳥と豊富なサイドメニューが楽しめる鳥貴族。動画を見て、今夜は焼き鳥で一杯やりたくなった方も多いのではないでしょうか。



【注文メニュー】

・にごり杏露酒オレンジ

・ホルモンねぎ盛ポン酢

・北海道 海と大地のポテトサラダ

・もも貴族焼（塩）

・つくねチーズ焼

・かわたれ

・ハート（ハツ）たれ

・ふんわり山芋の鉄板焼

・チキン南蛮

・とり釜飯