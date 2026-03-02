侍ジャパン公式マスコットと交流

野球日本代表「侍ジャパン」は連覇が懸かるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて着々と準備を進めている。2月27、28日は「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」で中日と対戦。2日は京セラドームでオリックスと対戦する。試合前の大谷翔平（ドジャース）の行動に注目が集まった。

大谷は中日戦前にはフリー打撃を敢行。柵越えを連発し、大観衆を魅了した。

中日戦は規約で出場できなかったが、試合前のセレモニーではグラウンドに登場。中日のマスコット「ドアラ」を冷たく無視した大谷だったが、侍ジャパン公式マスコット「応援侍たまべヱ」とは優しく交流した。

たまべヱは2月28日にXを更新。「昨日、開場前に #大谷翔平 選手と遭遇 スタッフさんが挨拶しながらボクの名刺をお渡ししたたま〜 選手入場で頭をポンっと触ってくれて本当に嬉しかったたま〜」と27日の出来事をつづった。

また、28日にも大谷がたまべヱとタッチするシーンも目撃されており、X上のファンも反応した。

「大谷さん、ドアラさんのハイタッチはスルーしてたけどたまべヱには優しいのねw」

「応援侍たまべヱとはハイタッチするけどドアラは完全スルーの大谷翔平さんwwwww」

「大谷さん、たまべヱとはちゃんとハイタッチしてくれてますね」

「ドアラとの扱いの差が」

侍ジャパンは3日に阪神と京セラドームで対戦し、WBCプールC初戦となる6日の台湾戦（東京ドーム）に向かう。



（THE ANSWER編集部）