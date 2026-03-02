フィリピンの資本市場に、かつてない変革の波が押し寄せています。証券取引委員会（SEC）がIPO時の株式公開比率に関する新たな指針を打ち出したことで、国内を代表する巨大フィンテック企業の動向に世界中の投資家が注目しています。硬直的な規制の撤廃は、巨大企業の「国内上場離れ」を食い止める決定打となるのでしょうか。一般社団法人フィリピン・アセットコンサルティングのエグゼクティブディレクター・家村均氏の解説です。

SEC、IPOのフロート規制を緩和

フィリピン証券取引委員会（SEC）は2026年2月24日、IPOにおける最低公開株保有比率（パブリック・フロート）を段階的に設定する新枠組みを導入しました。SEC覚書回状第11号として公表された本改正は、従来一律で課されていた20%という硬直的なルールを撤廃し、上場時の予想時価総額に応じた四段階の要件を適用するものです。

具体的には、時価総額500億ペソ超の大型企業は15%、10億〜500億ペソは20%、5億〜10億ペソは25%、5億ペソ以下の小規模企業には33%が適用されます。さらに2,000億ペソ超の「超大型」企業については、証券取引所の推薦を経てSECが個別判断し、最低12%まで引き下げることも可能としました。

この規制緩和が象徴するのは、単なる数字の調整ではありません。フィリピン株式市場が長年抱えてきた「大型企業の国内上場離れ」という構造的課題に対する、本格的な処方箋といえるでしょう。従来の一律20%要件は、時価総額が数千億ペソ規模に達する企業にとって既存株主の持ち分を大幅に希薄化させるリスクを伴い、国内上場を敬遠させる主因となっていました。

今回の改正で最も注目されるのが、モバイル決済サービスGCashの親会社Globe Fintech Innovations（Mynt）の動向です。同社はかねてより20%のフロート要件がIPOの障壁になると表明しており、今回の緩和によって、少なくとも80億ドル規模とされる上場計画が前進する公算が大きくなりました。また政府系のLand Bankについても、国が高い比率を維持しやすくなる点から期待が寄せられています。

一方、GCashのライバルであるフィンテック大手Mayaは、より踏み込んだ戦略を打ち出しました。同社会長マヌエル・V・パンヒリナン氏は、2026年下半期を目標に米比両国での同時上場（デュアルリスティング）を計画中であることを明かしています。まず米国でIPOを実施し、その後にフィリピン証券取引所（PSE）へ上場する段階的な方針です。ブルームバーグによれば、米国での調達規模は5億ドルから最大100億ドルに達する可能性があります。

米国先行の背景には外国株主の意向があります。パンヒリナン会長は「外国株主が求めるのは米国市場であり、フィンテック事業にとって大規模な資金調達に適した厚みのある市場だからだ」と説明しています。一方で、フィリピン国民が自国のフィンテック企業に投資する機会を確保することにも重きを置いており、デュアルリスティングを堅持する姿勢を鮮明にしました。今回のIPOは新株発行が中心で、調達資金はMayaへ直接注入される見通しです。PLDTとファースト・パシフィックが計約39.6%を保有していますが、会長は優先引受権を行使して持ち分を維持する意向を明言しています。

Mayaの躍進と資本市場の新局面

Mayaの財務実績もこうした動きを裏付けています。同社は2025年に黒字化を達成し、同年1〜9月期で16億ペソの利益を計上しました。傘下のMaya Bankはローン残高が前年比59%増の270億ペソ、預金残高も44%増の567億ペソへ急拡大しており、純利息マージンも13.9%から18.9%へと大幅に改善しました。成長性と収益性の両面で投資家の信頼に応えられる環境が整いつつあります。

今回の一連の動向は、フィリピン資本市場が新たなステージへ移行しつつあることを示唆しています。SECによる規制の段階化は市場の間口を広げ、GCashやMayaといったメガIPOを国内外の投資家が待望する状況を生みました。特にMayaの試みは、フィリピン企業が本格的にグローバル資本市場へ打って出る歴史的な挑戦であり、東南アジアにおけるデジタル金融の成熟を象徴する出来事といえます。

ただし、留意すべき課題も残っています。公開株比率の低下は流動性の減退や価格形成の歪みを招くリスクを孕んでおり、市場の健全性への影響については慎重な検証が求められます。しかし大局的に見れば、規制の柔軟化と大型フィンテックの上場機運が合致した現局面は、フィリピン市場が長年切望してきた「市場の厚み」と「国際競争力」を獲得する好機です。その成否は、今後のフィリピン企業の海外展開の試金石となるでしょう。