「女からは疎まれ、男からは言い寄られ…」美貌ゆえに傷ついてきたメンエス嬢。彼女が放つ言葉が読者の心をえぐる理由【作者に聞く】
蒼乃シュウ(@pinokodoaonoshu)さんの『メンエス嬢加恋・職業は恋愛です』は、メンズエステを舞台に、心身の癒やしを提供する女性の姿を描いた人間ドラマだ。主人公の加恋は、肌に触れるだけで客の心の奥底を理解してしまう能力を持ち、訳アリな人々の背中をそっと押していく。
■生きづらさを経験したからこそ描ける共感
本作のテーマについて蒼乃シュウさんは、客ではなく主人公の加恋自身の心の問題が明らかになる形で締めくくったと語る。「人を癒やすことによって自分も癒やされていくという加恋の生き方に、少しでも共感していただけたら幸いです」という言葉通り、加恋は類いまれなる共感力を持っている。
このキャラクターについて、蒼乃シュウさんは「現実に加恋のような女性がいたら、客たち以上にたくさんの生きづらさを経験してきたのではないか」と考えた。加恋の神秘的な魅力は、彼女自身が抱える深い傷から生まれているのである。
■美しさという才能を扱う責任と開き直り
加恋は、その美しさゆえに女性からは疎まれ、男性からは言い寄られる日々を送ってきた。幼少期に母の交際相手から勘違いされた経験も重なり、「私の中にはきっと人を不快にさせる何かがある」と思い込んでいたのだ。見た目の美しさについて、蒼乃シュウさんは「嫉妬の対象にもなりやすい美しさは、それに見合うだけの心の強さを持ち合わせていないと扱うのは難しい」と分析する。
幸せになるためには、多少の開き直りも大切だ。「自意識過剰でもいい、嫉妬されてもいい、孤立してもいい、と開き直ることも大事。大人になってからは自分の幸せは自分で責任をもたなければいけません」と蒼乃シュウさんは説く。客を癒やすために放った言葉は、本当は加恋自身が最も欲しかったものだった。
取材協力：蒼乃シュウ(@pinokodoaonoshu)
