「ボギーを打ってハイタッチ」 馬場咲希が憧れるメジャー覇者のメンタル術
＜HSBC女子世界選手権 3日目◇28日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞馬場咲希はこの日もイーブンパーで耐えた。3バーディ・3ボギーの「72」。順位をわずかに上げて、トータル3アンダーは20位。上位フィニッシュを狙っていく。
【写真】大胆不敵！ 馬場咲希の肩出しドレス
「ボギーは来る、というコース。ボギーを打ってもバーディを取ろうと冷静にプレーできました」。4つあるパー5のうち、3つでバーディを奪取。奥ピンだった5番はピン手前のスペースを広く使い、3打目のラフからのアプローチを転がしてピタリと寄せた。8番、13番では2オンに成功。チャンスホールで確実に伸ばした。予選カットのない今大会は世界ランキング上位者がそろい“アジアのメジャー”と呼ばれる。リーダーボードの上位者には、メジャー覇者や実力者が並ぶ。「ランキング上位の選手は、こういう耐える試合で気持ちのコントロールがうまいんだろうなと思います」。米2年目の20歳にとって、メンタル面の安定は現在進行形のテーマ。「最近はバーディを取っても“うわっ！”てならないようになってきた。ミスした時にも一定にできたらいい」と話す。この日はあるポーカーフェイスの選手と同組で回った。「竹田麗央さんは気持ちの上下があまり見えない。バーディを取ってもいつも通りな感じ。人それぞれタイプはあるけれど、すごくかっこいい。真似するところはしたいし、きょうも見ていて“やっぱりな”と感じました」。バーディでも表情を崩さず、池や3パットにも動じない姿。そんな2つ年上の先輩はこの日2つ伸ばしている。憧れている選手もいる。「全米女子オープン」覇者で通算3勝のキム・アリム（韓国）。「ボギーを打ってキャディさんとハイタッチしている。切り替えが本当に上手」。世界最高峰のツアーには、学ぶべきお手本の姿であふれている。「最終日も難しいコンディションかもしれない。耐えながら、バーディを狙えるところは狙っていきたい」。プレー中はポーカーフェイスで。そして最終18番グリーンで満面の笑顔を咲かせたい。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
HSBC女子世界選手権 リーダーボード
飛距離進化中！ 馬場咲希の最新スイング【連続写真】
キム・アリム プロフィール＆成績
渋野日向子が来週の中国大会で今季初戦へ リザーブから滑り込み
石川遼は？ 米男子下部ツアーのリーダーボード
【写真】大胆不敵！ 馬場咲希の肩出しドレス
「ボギーは来る、というコース。ボギーを打ってもバーディを取ろうと冷静にプレーできました」。4つあるパー5のうち、3つでバーディを奪取。奥ピンだった5番はピン手前のスペースを広く使い、3打目のラフからのアプローチを転がしてピタリと寄せた。8番、13番では2オンに成功。チャンスホールで確実に伸ばした。予選カットのない今大会は世界ランキング上位者がそろい“アジアのメジャー”と呼ばれる。リーダーボードの上位者には、メジャー覇者や実力者が並ぶ。「ランキング上位の選手は、こういう耐える試合で気持ちのコントロールがうまいんだろうなと思います」。米2年目の20歳にとって、メンタル面の安定は現在進行形のテーマ。「最近はバーディを取っても“うわっ！”てならないようになってきた。ミスした時にも一定にできたらいい」と話す。この日はあるポーカーフェイスの選手と同組で回った。「竹田麗央さんは気持ちの上下があまり見えない。バーディを取ってもいつも通りな感じ。人それぞれタイプはあるけれど、すごくかっこいい。真似するところはしたいし、きょうも見ていて“やっぱりな”と感じました」。バーディでも表情を崩さず、池や3パットにも動じない姿。そんな2つ年上の先輩はこの日2つ伸ばしている。憧れている選手もいる。「全米女子オープン」覇者で通算3勝のキム・アリム（韓国）。「ボギーを打ってキャディさんとハイタッチしている。切り替えが本当に上手」。世界最高峰のツアーには、学ぶべきお手本の姿であふれている。「最終日も難しいコンディションかもしれない。耐えながら、バーディを狙えるところは狙っていきたい」。プレー中はポーカーフェイスで。そして最終18番グリーンで満面の笑顔を咲かせたい。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
HSBC女子世界選手権 リーダーボード
飛距離進化中！ 馬場咲希の最新スイング【連続写真】
キム・アリム プロフィール＆成績
渋野日向子が来週の中国大会で今季初戦へ リザーブから滑り込み
石川遼は？ 米男子下部ツアーのリーダーボード