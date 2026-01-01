Steamで2026年2月12日午前2時（JST）に『スターサンド・アイランド』の早期アクセスが始まりました！

舞台は都会から離れた静かな島で、栽培や飼育、製作、探索、住民との交流をひとつの生活リズムで楽しめます。

開始直後から30％OFFセールが実施中で、気になっていた人が入りやすいタイミングです。

Game Source Entertainment『スターサンド・アイランド』

早期アクセス開始日時：2026年2月12日 午前2時（JST）配信プラットフォーム：Steam早期アクセス記念セール：30％OFFジャンル：人生シミュレーションRPGCERO：A

『スターサンド・アイランド』は、Seed Sparkle Labが独立開発する人生シミュレーションRPGです。

同作は中国田園美学を軸に、伝統文化の要素を生活システムへ組み込んだ世界観設計です。

パッケージ版を担当するGame Source Entertainmentは、香港を拠点にアジア圏で100タイトル以上を流通してきた発売元です。

早期アクセス段階からコミュニティの意見を回収する運用が組まれており、遊びながら改良プロセスに参加できる構成になっています。

表示言語は日本語・英語・中国語で、重要イベントシーンは3言語フルボイスに対応済み。

豪華声優陣と住民ドラマの見せ方

フルボイス対応言語：日本語／英語／中国語Vision確認キャラクター数：11名以上

出演発表声優：井口裕香、中原麻衣、下野紘、杉山紀彰、蒼井翔太、松岡禎丞 ほか。

公開された集合ビジュアルは、各キャラクターを上半身バストアップと全身立ち絵で並べる二段構成です。

背景をパステルカラーで整理しているため、名前と見た目を短時間で覚えやすい設計です。

実力派声優の起用で会話シーンの温度が上がり、日常会話の小さなやり取りにも厚みが出ます。

住民は単なる依頼役ではなく、それぞれに過去や価値観を持つ友人として描かれています。

友情や約束を扱うイベントカットが多く、ゆったりした生活シムの中でも物語の起伏を感じられます。

ストーリー重視で遊ぶ人にとって、フルボイス対応は序盤から効く注目ポイント！

自由建築と自動化生産で広がる島づくり

プレイ人数（オフライン）：1人プレイ人数（オンライン）：1〜4人正式版発売時期：2026年夏将来対応予定：Xbox Series X/S、Nintendo Switch 2、PlayStation 5、macOS

建築モード画面では大型石柱フェンスゲートを配置中のUIが表示され、パーツ単位で空間を組み立てる自由度が確認できます。

桜の木、整備された農地、木製フェンス、温室風の建物が同じ画面に収まり、和洋ミックスの庭づくりでも馴染みやすい雰囲気です。

衣装は漢服やミャオ族の銀細工、モンゴル長袍、トン族衣装まで用意され、アバターづくりにも文化要素を反映できます。

生産は農具クラフトから始まり、スキル上昇後は自動化ロボットの支援を組み込む段階へ移行。

効率特化の工房にも、装飾を重ねる見せる拠点にも振れるため、長く遊ぶほど個性が出るタイプです。

探索側では「蛍月の森」や「月下の神鹿」、三星堆遺跡に着想した遺物が配置され、生活パートと冒険パートを自然につないでいます。

『きみのまち ポルティア』と『きみのまち サンドロック』とのコラボも決定し、訪問者4名との専用交流が体験可能です。

正式版で予定されるマルチモードが入ると、農作業の分担や建築の共同制作まで遊び方が一気に広がります。

プラットフォーム拡張の計画も進行中で、PCから家庭用機へ移行しやすいロードマップになっています。

短時間で畑を触って終わる日常プレイと、休日に建築や探索へ没入する長時間プレイを両立しやすい構成です。

スローライフ系で人間関係の描写を重視する人には、豪華声優陣と3言語フルボイスが大きな強みになります。

早期アクセス開始直後の今は30％OFFの追い風もあるので、島暮らしシムを探している人は要チェックです☆

【豪華声優と自由建築で浸る島時間！

Game Source Entertainment「スターサンド・アイランド」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 『スターサンド・アイランド』の早期アクセスはいつ始まりましたか？

2026年2月12日午前2時（JST）にSteamで開始されています。

Q. 対応言語とプレイ人数を教えてください。

表示は日本語・英語・中国語に対応し、プレイ人数はオフライン1人、オンライン1〜4人です。

