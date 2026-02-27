【子育て】勉強を教える母親に知ってもらいたい学びの本質
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「勉強を教える母親に知ってもらいたい学びの本質」を公開した。指導歴25年、3000時間以上の保護者面談を行ってきた高松氏が、子供からの「なぜ勉強しないといけないのか」という問いに対し、「将来のため」や「大人になったら楽ができる」と答えることの弊害を指摘し、勉強そのものが持つ本質的な価値を伝えるべきだと提言している。
動画内で高松氏は、勉強の理由を「大人になったら困らないように」「楽ができるように」と説明することには2つの問題点があると解説した。一つは「勉強を頑張っても人生が楽になるとは限らない」という現実的な側面であり、高松氏は「頑張って学歴を手に入れても、実際の幸福度とはあまり関係性がない」と指摘する。
もう一つは、将来のために今我慢するという論理が「勉強はしんどいものだ」というメッセージを子供に暗に伝えてしまう点だ。
その上で高松氏は、勉強の真の価値は「世界の見え方が変わること」にあると定義し、主要5教科がもたらす視点の変化について具体的に語った。
算数は「世の中を数字で捉える力」を与え、国語は「言葉で世界を認識する力」を養うとし、例として「フランス語には肩こりという言葉がないため、フランス人は肩が凝っているという認識ができない」という話を紹介。言葉を知ることで思考力や認識力が深まることを示した。
また、理科は自然の決まりを理解して未来を予測する力、社会は人間の営みのルールを知る力、英語は他国の視点を知る力であるとそれぞれの意義を解説した。
さらに動画の後半では、子供の得意教科を見つける方法として「遊び方」を観察することを提案。「外遊びを好む子は理科や社会、家の中での遊びを好む子は算数や国語に向いている傾向がある」といった大まかな基準を示しつつ、子供の特性を見極める重要性を説いた。
高松氏は最後に「全ての教科をできるようになってほしいわけではない」と断言。「得意なところを見つけて、その価値を見出して伸ばしてほしい」と語り、親が学びの価値を再認識し、子供と共に学びを楽しむ姿勢を持つことが大切だと結んだ。
チャンネル情報
誰も教えてくれない子育てや受験で成功するマインドをお伝えするチャンネルです。3,000時間を超える保護者面談の中で得た、保護者の不安を取り除く正しい子育てx勉強法を発信します！◆Profile遊成塾塾長 / 京都大学工学部工業化学科卒指導歴25年/学習塾経営16年