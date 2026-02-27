この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「勉強を教える母親に知ってもらいたい学びの本質」を公開した。指導歴25年、3000時間以上の保護者面談を行ってきた高松氏が、子供からの「なぜ勉強しないといけないのか」という問いに対し、「将来のため」や「大人になったら楽ができる」と答えることの弊害を指摘し、勉強そのものが持つ本質的な価値を伝えるべきだと提言している。



動画内で高松氏は、勉強の理由を「大人になったら困らないように」「楽ができるように」と説明することには2つの問題点があると解説した。一つは「勉強を頑張っても人生が楽になるとは限らない」という現実的な側面であり、高松氏は「頑張って学歴を手に入れても、実際の幸福度とはあまり関係性がない」と指摘する。

もう一つは、将来のために今我慢するという論理が「勉強はしんどいものだ」というメッセージを子供に暗に伝えてしまう点だ。

その上で高松氏は、勉強の真の価値は「世界の見え方が変わること」にあると定義し、主要5教科がもたらす視点の変化について具体的に語った。



算数は「世の中を数字で捉える力」を与え、国語は「言葉で世界を認識する力」を養うとし、例として「フランス語には肩こりという言葉がないため、フランス人は肩が凝っているという認識ができない」という話を紹介。言葉を知ることで思考力や認識力が深まることを示した。

また、理科は自然の決まりを理解して未来を予測する力、社会は人間の営みのルールを知る力、英語は他国の視点を知る力であるとそれぞれの意義を解説した。



さらに動画の後半では、子供の得意教科を見つける方法として「遊び方」を観察することを提案。「外遊びを好む子は理科や社会、家の中での遊びを好む子は算数や国語に向いている傾向がある」といった大まかな基準を示しつつ、子供の特性を見極める重要性を説いた。



高松氏は最後に「全ての教科をできるようになってほしいわけではない」と断言。「得意なところを見つけて、その価値を見出して伸ばしてほしい」と語り、親が学びの価値を再認識し、子供と共に学びを楽しむ姿勢を持つことが大切だと結んだ。