カイル・アンダーソンがグリズリーズとのバイアウトに合意…古巣ウルブズと契約へ

2月27日（現地時間26日、日付は以下同）。カイル・アンダーソンが、メンフィス・グリズリーズとの契約のバイアウトに合意し、ウェイバー期間終了後、ミネソタ・ティンバーウルブズとサインすることになると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

32歳のアンダーソンは、NBAキャリア12年目をプレーする203センチ104キロのフォワード。今シーズンはユタ・ジャズで開幕を迎え、今月4日に成立したトレードでグリズリーズへ移籍。

今シーズンは、ジャズとグリズリーズで計24試合へ出場し、平均20.4分7.5得点3.3リバウンド2.7アシスト1.2スティールを残していた。

アンダーソンにとって、ウルブズは2022－23、2023－24の2シーズン所属していた古巣で、2024年のプレーオフでカンファレンス・ファイナルへ進出した当時もローテーションの一角を務めていた。

アンソニー・エドワーズやジュリアス・ランドル、ルディ・ゴベアらを擁するウルブズ（36勝23敗）は、26日を終えた時点でウェスタン・カンファレンス5位。2年連続でカンファレンス・ファイナルまで勝ち上がっているチームに、強力なベテランが加わることとなる。

【動画】アンダーソンが決めた2023－24シーズンのハイライト集





