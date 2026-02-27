銀座コージーコーナーの桜スイーツ2026♡春限定ケーキ2種登場

銀座コージーコーナーから、春の訪れを感じられる桜スイーツが期間限定で登場します。2026年2月28日（土）より販売されるのは、「桜風味×和素材」をテーマにした2種類のケーキ。桜のやさしい香りと和素材の味わいが重なり合う、春らしいスイーツです♡お花見前の季節から楽しめる、見た目も華やかな桜ケーキをぜひチェックしてみてください。

もちふわ食感のさくらケーキ

さくらのケーキ



価格：490円（税込529円）

ふんわり軽い桜風味スポンジに、桜風味クリームと粒あんクリーム、甘ずっぱい苺をサンドした春限定ケーキです。

求肥（ぎゅうひ）のもちもちとした食感がアクセントとなり、カスタードのコクが全体の味わいをまろやかにまとめます。

仕上げに添えられた桜花の塩漬けが甘さを引き締め、桜の香りと和素材の調和を楽しめる一品です。毎年人気のもちふわ食感を堪能できます。

販売：2月28日（土）～4月9日（木）頃

ネスレ ミロ×東京ばな奈の限定シェイク復活！東京駅で味わう特別コラボ

桜と抹茶が香るモンブラン

さくらと抹茶のモンブラン



価格：460円（税込496円）

桜風味マドレーヌの上に粒あんと抹茶あんを重ね、ほどよい苦みの抹茶クリームを合わせて桜あんで包み込んだモンブランです。

桜あんのやさしい甘さと抹茶のほろ苦さが絶妙に調和し、味わい・香り・色合いのすべてで春を感じられます。ちょこんとのせた桜花の塩漬けがアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめます。

販売：2月28日（土）～4月9日（木）頃

春限定桜スイーツを楽しもう

春ならではの味わいを楽しめる銀座コージーコーナーの桜スイーツは、ティータイムや手土産にもぴったりな季節限定商品です。桜の開花を待ちながら味わうのはもちろん、お花見シーズンにもおすすめ♪

やさしい桜の香りと和素材の組み合わせで、ひと足早く春気分を楽しんでみてはいかがでしょうか。