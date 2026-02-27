【台北・小畑大悟】ソフトバンクは26日、台北ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表との交流試合に臨み、4−0で勝った。ソフトバンクの先発は、台湾プロ野球の味全から新加入し、台湾代表でもある徐若熙。3回を1安打無失点の好投を見せた。打線は三回に山川の2点打で先制。五回には笹川の本塁打で1点を追加した。

故郷の台湾でタカデビュー

故郷のマウンドで衝撃のソフトバンクデビューを飾った。日台から大きな注目を集めた移籍後初登板。「立ち上がりは100％で投げられた。しっかり調整できた」。先発の徐若熙がわずか2球でその価値を示した。

初回先頭への初球から157キロ。2球目に自己最速に並ぶ158キロで二ゴロに打ち取った。2番打者をカーブで右飛に仕留めると、3番打者には157キロの後、チェンジアップで空振り三振を奪った。二回には元西武の呉念庭に初安打を許したが後続を断ち、三回も四球は出したものの無失点で抑えると、ようやく表情が緩んだ。

春季キャンプ中にはフォーム固めに苦しんだが、初登板は3回1安打無失点にまとめた。「状態は100％に近い。試合に慣れていきたい」。剛腕は故郷での44球でホークスファンの心をつかみ、台湾代表に合流する。