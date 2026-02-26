【祝開業】ディズニー近くの新ホテル！異国情緒あふれる「ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ」
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTuberのBobby Maihamaが新しい動画を公開した。舞浜エリアに新たに誕生した「ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ」に宿泊し、客室の設備や朝食ビュッフェの魅力を詳細にレポートしている。
動画で紹介された客室は「スーペリアトリプル【ギリシャブルー】」。青と白の爽やかな内装が特徴で、ゆったりとしたソファやテーブルが配置されている。特筆すべきは、全客室に電子レンジが完備されている点だ。Bobby氏も「これはありがたいですね」と思わずコメント。各フロアにはウォーターサーバーも設置されており、環境への配慮と利便性を両立した設備が充実している。
また動画内では「サファリ」や「アラビアン」など、物語の世界に入り込んだような「コンセプトルーム」も紹介。2段ベッドやテント、巨大なキリンが設置された部屋もあり、家族連れやグループでの滞在も楽しめそうだ。
翌朝の朝食ビュッフェ会場「THE COMPASS」では、多国籍のバラエティ豊かなメニューが並ぶ。ライブキッチンでは、シェフが目の前で仕上げる「グリルドビーフバーガー」が提供され、Bobby氏も「手軽で何個も食べられる」と舌鼓を打った。混雑状況をスマートフォンの通知で確認できるシステムも導入されており、部屋でくつろぎながら順番待ちができる点も魅力だ。
ディズニーリゾートへのアクセスも良好で、快適な滞在をサポートする設備が整ったこのホテル。舞浜エリアでの宿泊を検討する際の有力な選択肢となりそうだ。
