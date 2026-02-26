この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「日韓夫婦だった韓国人に「離婚した理由」を聞いてみた」と題した動画を公開。ゲストとして登場した元日韓夫婦の韓国人男性アキ氏が、マッチングアプリでの出会いから交際半年でのスピード結婚、そして離婚に至ったリアルな経緯を語った。

アキ氏と元妻の出会いは、マッチングアプリのようなネット上のサイトだったという。当時18～19歳だったアキ氏は、韓国語が堪能な外国人に興味があり、その中で日本人の元妻と知り合った。その後、彼女が韓国へ旅行に来た際に実際に会い、交際に発展。アキ氏が日本を訪れた際、宿泊先のホテル代が高いことを理由に彼女の実家に泊まることになったが、それがきっかけでなし崩し的に同棲が始まったと明かした。

結婚に至った経緯について、アキ氏は「流れ、なりゆきみたいな感じで」と振り返る。交際開始からわずか半年での結婚だったため、周囲からは「子供ができたんじゃないか」という反応もあったが、そうではなかったという。若かったこともあり、早めに結婚することへの憧れもあったと話した。

しかし、結婚後の生活は想像とは「全然違います」と断言。アキ氏は、お互いの成長を支え合う関係を築けなかったことが大きな要因だったと分析する。仕事で外に出る側と、家で育児をする側とで、それぞれが抱える大変さへの理解が及ばず、お互いが支えられなかった部分があったと語った。19歳という若さで結婚したこと、そして社会人として活動する中で価値観が変化していったことが、すれ違いを生んだと自己分析した。

また、日韓カップルが抱きがちな幻想についても言及。韓国人男性は優しく、日本人女性は従順といったステレオタイプを「ファンタジー」と表現し、そうしたイメージに囚われず、国籍ではなく個人として相手を見ることの重要性を説いた。離婚という経験を経たアキ氏だが、現在は新たな日本人女性と交際していることも明かし、過去の経験を糧に前に進んでいる様子を見せた。

YouTubeの動画内容

00:32

どのように結婚する事に？
02:42

同棲から“なりゆき”で結婚へ
04:41

なぜ離婚まで至ったのか？
05:41

日韓恋愛の危ない所は？
07:46

日本人とまた恋愛中か？

関連記事

「永住権の審査に落ちて…」韓国籍から日本国籍へ。ある男性が永住権ではなく帰化を選んだ切実な理由

「永住権の審査に落ちて…」韓国籍から日本国籍へ。ある男性が永住権ではなく帰化を選んだ切実な理由

 日本に9年住んだ韓国人が、祖国に帰って5回も驚いた理由

日本に9年住んだ韓国人が、祖国に帰って5回も驚いた理由

 元韓国人弁護士が語るキャリア論「自分にしかできないことを」安定を捨て日本移住と東大進学を選んだ決意

元韓国人弁護士が語るキャリア論「自分にしかできないことを」安定を捨て日本移住と東大進学を選んだ決意
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

パクくんの東大留学_icon

パクくんの東大留学

YouTube チャンネル登録者数 2.30万人 334 本の動画
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。
youtube.com/channel/UCkuaVrwjOpM4Sc-BoWx7sLA YouTube