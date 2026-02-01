英語学習で「インプットは続くのに話す機会が少ない」と感じる人に向けた、実践型の無料イベントが開催されます。

2026年2月27日（金）19時から、オンラインで英語交流会「QQ E-Table Football Night」が実施されます。

会話テーマはサッカーで、好きな選手や理想のチームを英語で語り合える1時間です。

QQEnglish「QQ E-Table Football Night」

開催日時：2026年2月27日（金）19:00〜20:00形式：オンライン（Zoom）参加費：無料英語レベル目安：超初心者〜初中級者申込対象：英語に興味のある方

QQEnglishは、オンライン英会話とセブ島留学事業を展開する英語教育ブランドです。

同ブランドはフィリピン人教師を正社員採用する運営体制を取り、学習継続しやすいサービス設計を進めています。

今回の交流会は、英語を勉強科目としてだけでなく「好きな話題を伝える手段」として使う体験に焦点を当てた企画です。

サッカーを題材に話しやすさを引き出す会話テーマ

交流テーマ：英語で語るマイベストイレブントーク時間：60分

サッカーは国や言語を超えて共有しやすい話題なので、英語で自分の意見を組み立てる練習に向いています。

好きな選手やフォーメーションを説明する流れでは、日常会話で使える比較表現や理由説明も自然に使える構成です。

「勉強のために話す」から「伝えたいから話す」へ切り替えやすいテーマ設定です。

3〜4名の少人数進行で発話回数を確保

グループ人数：3〜4名進行担当：日本人スタッフ

参加者は少人数グループに分かれて話すため、聞くだけで終わらず発話の順番を取りやすい進行になっています。

日本人スタッフが全体進行を担うので、オンライン交流会が初めての人でも流れを追いやすい設計です。

短時間でもアウトプット量を積み上げやすい会話環境。

英語初心者も入りやすい参加条件

言語運用：英語と日本語を交えて参加可能参加条件：QQEnglish受講有無は不問

英語力を評価する場ではなく、実際に英語を使う経験そのものを重視している点がこのイベントの特徴です。

英語のみの進行に不安がある人でも、日本語を補助的に使えるため会話に入りやすくなります。

ユーザー限定企画ではないため、学習サービスを比較中の人にも参加しやすい開かれた形式です。

学習継続を後押しするQQEnglishの基盤

オンライン英会話利用者数：世界累計80万人超（2025年7月時点）受賞実績：2025年 People’s Choice Excellence Awards 最優秀国際語学学校賞

QQEnglishはオンライン学習と留学を組み合わせた体験設計を持ち、学習段階に合わせて選択肢を広げやすいブランドです。

利用者規模が大きいサービスは学習者データが蓄積されやすく、レベル別サポートを作り込みやすい強みがあります。

今回の交流会も、その基盤を生かしたアウトプット機会の拡張施策です。

英語は知識だけでなく、実際に使う場を持つことで定着速度が変わります。

好きなスポーツを話題にした今回の形式は、学習負荷を上げすぎずに発話習慣を作りたい人に合う内容です。

【英語でサッカー談義を楽しむ無料交流会！

QQEnglish「QQ E-Table Football Night」】の紹介でした。

