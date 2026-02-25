黒竜江で300頭余りのアムールトラが交代で「軽断食」―中国

中国で最近、300頭余りのアムールトラ（東北虎）が交代で「軽断食（軽めの断食）」を始めたというニュースが注目されました。

中国東北部にある黒竜江省東北虎林園に確認したところ、アムールトラがローテーションで「軽断食」を実施する計画は確かに存在しています。園区の当直スタッフは、「それは最近の高頻度の給餌によるストレスを解消するための、ローテーションによる休養・保護システムだ。すべてのアムールトラが断食するのではなく、13の散放園区（放し飼いエリア）がローテーションで給餌し、毎日1園区で給餌を中止し、その日は観光客が肉を投与することを禁止している」と紹介してくれました。散放園区とは、動物たちが比較的自由に動き回れるように設計された広々とした飼育エリアです。

東北虎林園は黒竜江省ハルビン市の松花江北岸に位置するアムールトラの種源繁殖拠点で、アムールトラとアムールヒョウ国家公園の種源保存施設にもなっており、冬には観光客の人気スポットとなっています。

現在、園区にはさまざまな年齢層の300頭余りのアムールトラが暮らしています。園区全体の観光エリアは散放区、歩行区、子どものトラの遊び場、科学普及館などに分かれています。

園区のスタッフによると、園区には一般観光車とスリル満点の餌投与専用カーの2種類があります。餌投与専用カーには餌をやるための小窓があり、観光客は動物に餌をやる楽しさを体験できます。東北虎林園の公式アカウントが22日に発表した情報によれば、春節期間中の1日平均の来園者数は延べ1万人余りに上ったということです。

四川省から子どもを連れてアムールトラを見に訪れた観光客の男性は、「21日に餌やりの体験に行ったが、園区に到着したのは午後1時過ぎで、人出が多く、肉を買ってアムールトラに餌をやろうとする観光客も多く、トラたちは確かに食べ疲れているようだった」と語りました。（提供/CRI）