中村俊輔も出演！ WOWOWでUEFAチャンピオンズリーグ2025-26ベスト16組合せ抽選会をライブ配信
UEFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズが終わり、負けたら終わりのノックアウトフェーズに突入。２月26日まで決勝トーナメント進出をかけたノックアウトフェーズプレーオフが行なわれている。
昨シーズンのファイナリストでイタリアの名門インテルがノックアウトフェーズプレーオフでボデ/グリムト（ノルウェー）に敗れ、決勝トーナメント進出を逃すなど、ヨーロッパを代表する強豪クラブが、ヨーロッパNO１クラブの座をかけて争うCLならではの波乱含みの展開だ。
このプレーオフを勝ち上がった８チームとストレートインの８チームによるベスト16の戦いが３月に始まり、準決勝まではホーム＆アウェー方式で勝ち上がりを決めていき、一発勝負となる決勝はハンガリーのプスカシュ・アレーナで行なわれる。
欧州NO１クラブを決める世界最高峰の大会「UEFAチャンピオンズリーグ」を決勝まで独占生中継（放送・配信）するWOWOWでは、スイスのニヨンで行なわれるベスト16の組合せ抽選会を、WOWOWサッカー公式YouTubeとWOWOWオンデマンドで、２月27日（金）午後７時30分〜ライブ配信する。
ゲストに中村俊輔氏、林陵平氏、ベン・メイブリー氏を迎え、進行の横内洋樹アナウンサーと組合せ抽選会を実況しつつ、決定した注目の対戦カードなどについて展望、解説する。今大会の優勝の行方を左右するベスト16の組合せ抽選会も要注目だ。
★「 UEFAチャンピオンズリーグ 2025-26 ベスト16組合せ抽選会」
【配信日時】２月27日（金）午後７時30分〜
【配信先】WOWOWサッカー公式YouTube、WOWOWオンデマンド、LINE VOOM、スポーツナビ
【出演】ゲスト：中村俊輔／林陵平／ベン・メイブリー、進行：横内洋樹
配信番組の詳細ページはこちら：https://www.youtube.com/live/XeeBq8IKsnE
＜WOWOW番組情報＞
★「UEFAチャンピオンズリーグ」2025-26シーズンリーグフェーズ〜決勝まで 独占生中継！（放送＆配信）
＜ノックアウトフェーズ スケジュール＞※日本時間
・ベスト16： 3/11（水）＆12（木 、3/18（水）＆19（木）
・準々決勝： 4/8（水）＆9（木）、4/15（水）＆16（木）
・準決勝： 4/29（水） ＆30（木） 、5/6（水） ＆7（木）
・決勝： 5/31 （日）
■詳しい放送情報はWOWOW「チャンピオンズリーグ」番組オフィシャルサイトへ！
＜関連情報＞
WOWOWサッカー公式 X：（@wowow_soccer）
WOWOWサッカー 公式 YouTube：
※放送予定、出演者等の詳細は、オフィシャルサイトおよびオフィシャルTwitterで順次お知らせいたします。※ 「放送」はテレビ放送、「配信」はWOWOWオンデマンドでご覧いただけます。
