4児の母・平愛梨、息子たちの靴ずらり洗濯物干し公開「すごい量」「仕事も家事も育児も頑張る姿に尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/02/24】タレントの平愛梨が2月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子たちの靴を干す様子を公開した。
【写真】4児のママタレ「すごい量」子供の靴がびっしり吊り下げられた洗濯物干し
平は「1週間は本当に早い！！」「3連休お疲れ様でした というのも変だけど」と添え、日常の1コマを投稿。息子たちのスニーカーや上靴が、汚れを綺麗に落とした状態でピンチハンガーにずらりと吊り下げられた写真を載せ、「カオス達の靴を洗うと思うこと 『こども達もそれぞれ自分がやるべきポジションで自分たちなりに頑張ってる』 偉いな〜と感心する」と記した。
また、23日は仕事があったようで「昨日の仕事が私を動かせるパワーになってる」「仕事をすると家事への意欲が湧く」と明かしつつ、「出発までに靴が乾くか不安」ともつづっていた。
この投稿に、ファンからは「毎日お疲れ様です」「共感しかない」「靴がすごい量」「子どもたちを労う言葉が素敵」「仕事も家事も育児も頑張る姿に尊敬」「忙しいのにいつも丁寧な暮らしですごい」などの声が上がっている。
平は、長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】4児のママタレ「すごい量」子供の靴がびっしり吊り下げられた洗濯物干し
◆平愛梨、息子たちの靴を吊り下げた洗濯物干し披露
平は「1週間は本当に早い！！」「3連休お疲れ様でした というのも変だけど」と添え、日常の1コマを投稿。息子たちのスニーカーや上靴が、汚れを綺麗に落とした状態でピンチハンガーにずらりと吊り下げられた写真を載せ、「カオス達の靴を洗うと思うこと 『こども達もそれぞれ自分がやるべきポジションで自分たちなりに頑張ってる』 偉いな〜と感心する」と記した。
◆平愛梨の投稿に「忙しいのにいつも丁寧な暮らしですごい」の声
この投稿に、ファンからは「毎日お疲れ様です」「共感しかない」「靴がすごい量」「子どもたちを労う言葉が素敵」「仕事も家事も育児も頑張る姿に尊敬」「忙しいのにいつも丁寧な暮らしですごい」などの声が上がっている。
平は、長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】