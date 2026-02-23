■＜BKW!! Premium Party 〜THINK OUT LOUD〜＞

2026年10月12日（月祝）ぴあアリーナMM

開場：15:30 / 開演 17:00

チケット代

アリーナ前方ブロック（スタンディング）：8,500円

アリーナ後方ブロック（スタンディング）：8,500円

スタンドS（指定席）：8,500円

スタンドS（着席指定席）：8,500円

スタンドS（着席指定席 / 小学生以下）：5,000円

スタンドA（指定席）：6,500円

＊スタンドS（着席指定席）はスタンドS（指定席）エリア内、お席に座っての観覧が可能な立ち見不可のお席をご用意いたします。

＊アリーナ前方ブロック・後方ブロック（スタンディング）エリアは未就学児の観覧不可 / 小学生以上通常チケットが必要となります。

＊スタンド S / A（指定席）は未就学児の観覧不可 / 小学生以上チケット必要が必要となります。

＊スタンド S（着席指定席）は3歳まで膝上観覧可 / 4歳以上は要チケット(小学生以下チケット)。

＜FC会員限定1次先行＞

受付期間：2026年2月23日19:00〜3月1日23:59

受付URL：https://theoralcigarettes.com/news/detail/3152