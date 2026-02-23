THE ORAL CIGARETTES、ぴあアリーナMMスタンディング形式でFC限定ライブ開催
THE ORAL CIGARETTESが自身のFC『BKW!! Premium Members』開設10周年を記念して、10月12日にぴあアリーナMMにてFC限定ライブ＜BKW!! Premium Party 〜THINK OUT LOUD〜＞を開催する。
この公演は、2025年4月に開催した＜AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025＞のMCで山中が「アリーナ公演をスタンディングで開催したい」と発言していたことが実現し、アリーナはスタンディング形式で開催される。FC限定ライブということもあり、ライブハウスさながらの熱い盛り上がりを見せそうだ。
チケットは本日から3月1日までFC会員限定1次先行を受け付けている。
■＜BKW!! Premium Party 〜THINK OUT LOUD〜＞
2026年10月12日（月祝）ぴあアリーナMM
開場：15:30 / 開演 17:00
チケット代
アリーナ前方ブロック（スタンディング）：8,500円
アリーナ後方ブロック（スタンディング）：8,500円
スタンドS（指定席）：8,500円
スタンドS（着席指定席）：8,500円
スタンドS（着席指定席 / 小学生以下）：5,000円
スタンドA（指定席）：6,500円
＊スタンドS（着席指定席）はスタンドS（指定席）エリア内、お席に座っての観覧が可能な立ち見不可のお席をご用意いたします。
＊アリーナ前方ブロック・後方ブロック（スタンディング）エリアは未就学児の観覧不可 / 小学生以上通常チケットが必要となります。
＊スタンド S / A（指定席）は未就学児の観覧不可 / 小学生以上チケット必要が必要となります。
＊スタンド S（着席指定席）は3歳まで膝上観覧可 / 4歳以上は要チケット(小学生以下チケット)。
＜FC会員限定1次先行＞
受付期間：2026年2月23日19:00〜3月1日23:59
受付URL：https://theoralcigarettes.com/news/detail/3152
■配信シングル「ERASE」
配信日：2026年1月7日（水）
配信リンク：https://oral.lnk.to/ERASEPR
■＜ERASE the BORDER TOUR 2026＞
＊全公演SOLD OUT
2026年2月16日(月) 【愛知】 Zepp Nagoya w/TK from 凛として時雨
2026年2月17日(火) 【愛知】 Zepp Nagoya w/ENTH
2026年2月24日(火) 【福岡】 Zepp Fukuoka w/SHANK
2026年3月7日(土) 【北海道】 Zepp Sapporo w/10-FEET
2026年3月12日(木) 【宮城】 SENDAI GIGS w/フレデリック
2026年3月16日(月) 【大阪】 Zepp Osaka Bayside w/04 Limited Sazabys
2026年3月17日(火) 【大阪】 Zepp Osaka Bayside w/04 Limited Sazabys
2026年3月23日(月) 【東京】 Zepp Haneda w/My Hair is Bad
2026年3月24日(火) 【東京】 Zepp Haneda w/My Hair is Bad
■＜THE ORAL CIGARETTES「Home Sweet Home TOUR 2026」＞
2026年7月8日(水) 【大阪】オリックス劇場
2026年7月16日(木) 【愛知】愛知県芸術劇場大ホール
2026年7月18日(土) 【香川】高松レグザムホール
2026年7月22日(水) 【東京】東京ガーデンシアター
2026年7月23日(木) 【東京】東京ガーデンシアター
2026年8月5日(水) 【宮城】宮城県民会館
2026年8月7日(金) 【新潟】新潟県民会館
2026年8月12日(水) 【広島】広島文化学園 HBG ホール
2026年8月14日(金) 【福岡】福岡サンパレス
2026年8月16日(日) 【熊本】熊本城ホール
2026年9月6日（日） 【奈良】なら 100 年会館
2026年9月8日（火） 【三重】三重文化会館大ホール
2026年9月12日（土） 【北海道】札幌カナモトホール
関連リンク
◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルサイト
◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルX
◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルInstagram
◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルYouTubeチャンネル
◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルLINE