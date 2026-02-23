ビックマックは意外にもトップ3入りならず！30・40代女性に聞いた「マクドナルド」の好きなメニューベスト10
30〜49歳の女性200人に「一番好きなメニュー」と「その理由」をアンケート調査したところ、意外な結果が見えてきました。
今回は、その集計結果をもとに「好きなマクドナルドメニューランキング」としてご紹介します。
◆どれを選んでも正解！マクドナルド人気メニュー【4位〜10位】
ランキングの中盤には、幅広い層に人気のある多彩なメニューが並びました。マクドナルドの魅力を存分に感じられるラインナップを、4位から10位まで一気に紹介します！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
マクドナルドの中で好きなメニューを3つまで選んでください（票数）
4位 ダブルチーズバーガー（37）
5位 チキンマックナゲット（33）
6位 ビッグマック（31）
7位 エグチ（エッグチーズバーガー)（20）
8位 炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ（19）
8位 チーズバーガー（19）
10位 チキンフィレオ（18）
10位 マックシェイク（18）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆安い・早い・うまいで人気のチーズバーガー
サクサクチキンにタルタルが絡むチキンフィレオは、「ガッツリなのにしつこくない」とランチ勢から支持。マックシェイクは「デザート兼ドリンク」として、食後のシメや“甘いもの欲”を満たす存在に。「期間限定のマックシェイクはついつい買ってしまう」という声も！
また、8位にランクインしたのは炙り醤油風ダブル肉厚ビーフとチーズバーガー。炙り醤油風ダブル肉厚ビーフは、「ご褒美感覚で食べてしまう」と大人の人気が高め。対してチーズバーガーは「安い・早い・うまい」の三拍子で、学生〜社会人まで幅広く“とりあえずコレ”な一品です。
31票獲得し、6位にランクインしたのはビッグマック！ ビッグマックは、特製ソースとボリューム感で根強い人気。「たまに無性に食べたくなる」「ここにしかない味」と”マクドナルドの顔”として愛されています。
◆3位・38票 えびフィレオ
プリプリのえびカツにまろやかなソースが絡む、ちょっとリッチな一品。「しっとりしたパンとぷりぷりサクサクのエビカツが最高にマッチする」「女子会マックの日はだいたいコレ」という声が集まりました。
◆2位・43票 てりやきマックバーガー
甘じょっぱいてりやきソースとマヨネーズの組み合わせが大人気。パンチはあるのにどこか懐かしい味で、「食べごたえがある」「味が濃すぎずちょうど良い」という“生涯てりやき派”も多数。
「無性に食べたくなる時がたまにある」という声もあり、コアなファンがついていることが伺えます。
◆1位・60票 マックフライポテト
堂々1位は、バーガーを押しのけてマックフライポテト。「時々無性に食べたくなる！」「塩感が強くて細長いカリカリなマックのポテトが1番好き」「唯一無二の食感と味」というコメントが多く上がりました。揚げたての香りと絶妙な塩気で、一度つまむと止まらない“最強の主役級サイド”です。
あなたの”マックでこれだけは外せない一品”は、何位にランクインしていましたか？
【調査概要】
調査対象：30〜49歳の女性200人
調査期間：2025年
調査機関：（株）クロス・マーケティング「QiQUMO」によるアンケート調査
＜文／女子SPA！編集部＞
