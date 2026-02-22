フィギュアスケート・エキシビションに参加したペア金メダルの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が取材に応じ、演技中に三浦の衣装のチャックが開いているハプニングを乗り切ったことを明かした。

「Can’t Stop The Feeling」を滑る前に木原が三浦の衣装の背中部分のチャックを締め忘れるハプニング。三浦は「（最初から）開いてました。途中で（木原に）背中が開いてると言われた」と慌てた様子で、木原も「これって背中開いてるよ、ってデススパイラルの前に言いながら滑った」と振り返った。

手をつなぎながら木原が三浦を回すデススパイラルが終わり、踊りながら木原がナチュラルな動作でチャックを締めた。三浦は「ちょっと前で踊っておいてって言われて、踊ってる間で（木原が）こうやってチャックを…（上げるしぐさ）。本当は後ろ（木原）も踊らないといけないんですけどね」と説明。木原は「デススパイラルの後に締めると決めていた。今日は僕、しっかりしていました」と胸を張った。

最後に三浦が「でも締め忘れたのは龍一くんですからね！」と指摘したが、木原は「今日は僕がお兄さん！」としたり顔。大逆転のフリーでけん引した三浦の「お姉さん」という言葉を引き合いに語り、報道陣を笑わせた。