¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à ¼«Ê¬¤Î²»¤òÌÄ¤é¤»¡£¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿ー±ÇÁü¡õ·àÃæ¥Ð¥ó¥É¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡3·î27Æü¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«¤Û¤«¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢¶ä°ÉBOYZ¤ÎÊ÷ÅÄÏÂ¿¤È¼ãÍÕÎµÌé¤ÎW¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à ¼«Ê¬¤Î²»¤òÌÄ¤é¤»¡£¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー±ÇÁü¤È·àÃæ4ÁÈ¤Î¥Ð¥ó¥É¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¡¦ÃÏ°úÍº°ì¤Ë¤è¤ë¼«ÅÁÅª¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¡¢10Ç¯¿¶¤ê¤Î´ÆÆÄºî¤È¤Ê¤ëÅÄ¸ý¥È¥â¥í¥ò¤¬±Ç²è²½¤·¤¿ÀÄ½Õ²»³Ú±Ç²è¡£µÓËÜ¤Ï¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎµÜÆ£´±¶åÏº¡¢²»³Ú¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂçÍ§ÎÉ±Ñ¤¬¼ê¤¬¤±¡¢ÅÄ¸ý¡¢µÜÆ£¡¢ÂçÍ§¤Î¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥ó¡õ¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ù¥Áー¥à¤¬ºÆ¤Ó½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥ó¡õ¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Ê÷ÅÄ¤¬¥æー¥¤¥ÁÌò¡¢Æ±ºî¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ãÍÕ¤¬¥â¥âÌò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢ÃæÅç¥»¥Ê¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÃæÂ¼»âÆ¸¤é¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥æー¥¤¥Á¡ÊÊ÷ÅÄÏÂ¿¡Ë¡¢¥â¥â¡Ê¼ãÍÕÎµÌé¡Ë¡¢¥µ¥Á¡ÊµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ë¡¢Ì¤ÃÎ¥ò¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¡¢DEEP¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¡¢²ÃÀ¤»Ò¡ÊÃæÅç¥»¥Ê¡Ë¡¢S-TORA¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¡¢¥Ò¥í¥ß¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¡¢8¿Í¤Î¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー±ÇÁü¡£
¡¡¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¹¥È¥ë¥º¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¥â¥â¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¤·¡¢²»³Ú¤ÎÃÎ¼±¥¼¥í¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤¬¤ÆÅìµþ¥Ñ¥ó¥¯¥·ー¥ó¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤È¤Ê¤ë¥æー¥¤¥Á¡£80Ç¯ÂåÆüËÜ¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÁÀâÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É¡¦TOKAGE ¤Î¥êー¥Àー·ó¥Üー¥«¥ë¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¥â¥â¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë°ìÄ¾Àþ¤Ç¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¥Ñ¥ó¥¯Àº¿À¤Î»ý¤Á¼ç¡¦¥µ¥Á¡£²á·ã¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤ò°µÅÝ¤¹¤ë°ìÊý¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥á¥¸¥ãー»Ö¸þ¤ò¸«¤»¤ë²òË¶¼¼¤Î¥Üー¥«¥ë¡¦Ì¤ÃÎ¥ò¤Ï¡¢±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç·Ù»¡¤Ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤¯¤é¤¤Íú¤±¡×¤È¼¸¤é¤ì¤Æ¤â¡ÖÉ½¸½¼Ô¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤ó¤«Íú¤«¤Ê¤¤!!!¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¾×·âÅª¤Ê°ìËë¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÈÌµÉ½¾ð¤ò¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Ë¡¢·è¤·¤Æ¥Ý¥ê¥·ー¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤íÂíà¤Î¥Ùー¥¹¡õ¥Üー¥«¥ëDEEP¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー±ÇÁü¤ÎBGM¤Ë¤Ï¡¢Ê÷ÅÄ¤È¼ãÍÕ¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡ÖÀëÀïÉÛ¹ð¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·àÃæ¥Ð¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¶¡¦¥¹¥¿ー¥ê¥ó¡¢¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ZELDA¤ÎÅö»þ¤Î³Ú¶Ê¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥â¥âÎ¨¤¤¤ë¡ÖTOKAGE¡×¡¢¥µ¥Á¤È²ÃÀ¤»ÒÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥í¥Ü¥È¥á¥¤¥¢¡×¡¢Ì¤ÃÎ¥òÎ¨¤¤¤ë¡Ö²òË¶¼¼¡×¡¢DEEPÎ¨¤¤¤ë¡ÖíÂíà¡×¤Î4¥Ð¥ó¥É¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¥¿¥Ð¥³¤òßî¤é¤»¤ë¥â¥â¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¥Ð¥ó¥É¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë