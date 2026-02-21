¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É°ãË¡È½·è ÆüËÜ´ë¶È¤Ë±Æ¶Á¤Ï
¡¡¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ç¡Ö°ãË¡¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ëJETRO¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤¬Ãí»ë¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É°ãË¡È½·è ÆüËÜ´ë¶È¤¬Ãæ»ß¤¹¤Ù¤ÅÀ
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï20Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É¤ò°ãË¡¤È¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡ÖÄÌ¾¦Ë¡122¾ò¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
JETRO¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ä´ººÉô¡¦ÀÖÊ¿Âç¼÷¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤é´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¼êÃÊ¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾¦Ë¡122¾ò¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñºÝËÇ°×¤ä¹ñºÝ¼ý»ÙÀÖ»ú¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ15¡ó¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤´ØÀÇ¤ò¸¶Â§150Æü´Ö¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¡Î§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Öº£²ó¡¢´ØÀÇÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÊý¤Ç¡¢´ØÀÇÎ¨¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡£º£¸å¿·¤¿¤Ê´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ê´ë¶È¤Î¡ËÍ½¸«²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÆ¯¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄ§¼ý¤·¤¿´ØÀÇ¤Î´ÔÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾¤Á¤ËÊÖ´Ô¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
JETRO¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ä´ººÉô¡¦ÀÖÊ¿Âç¼÷¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ö¤ª¤½¤é¤¯´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î´Ø¿´»ö¤¬´ØÀÇ¤Î´ÔÉÕ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÀÇ¤Î´ÔÉÕ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïº£²ó¤ÎÈ½·è¤ÇÁ´¤¯¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
