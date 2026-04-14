NTTデータ先端技術は4月14日、NTTデータフィナンシャルテクノロジーと連携し、金融機関のシステム開発における生成AI活用を見据え、オンプレミスの閉域環境におけるローカルLLM（Large Language Models：大規模言語モデル）活用のPoC（Proof of Concept：技術実証）を実施したことを発表した。PoCは金融機関におけるガバナンスの強化と、コストの固定化による予見性向上を目的として実施するもので、特に重要となる機密情報の保護