ヘア＆フェイスケアが同時に叶う♪朝比奈彩も愛用の人気アイテム「マジで使ってる」

朝比奈彩さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【朝比奈彩のカバンの中身｜What's in my BAG？』という動画を投稿。バッグの中身を公開する企画の中で、朝比奈さんが「マジで使ってる」と話した“スカルプカッサ”をご紹介します♪

朝比奈さんが「超使ってるから！」「自分のためにちゃんと買って自分のケアをやるぞって思った結果、買いました！」とコメントしたアイテムがこちら。

◼︎人気！『ラブクロム』のスカルプカッサ

LOVECHROME（ラブクロム） / (R)K24GPスカルプカッサ ゴールド 税込17,490円

毎朝・晩のヘアケアやフェイスケアに！

髪をとかすだけでなく、凝り固まった頭皮や顔の表情筋を心地よく刺激するのに便利なカッサ付きで、頭皮ケアもできるコーム。

コーム背部のカッサ部分は、顔・首回り・全身のマッサージに使用することができます！

K24GPシリーズの表面加工は純金を使用。やわらかく、しなやかに髪と頭皮をいたわる最上級シリーズです。

◼︎購入してから日々愛用

朝比奈さんは、カッサ部分で首筋やこめかみをほぐしたり、コーム部分で髪をといたりしながら「めちゃいい！」とコメント。

そして「クシっていうのがいい！シリコンのやつ（スカルプケアアイテム）とかめっちゃいいんだけど、もう頭皮用じゃん。本当にケアする用で使わなきゃいけないって感じだけど、（これは）髪の毛とかしたついでに、ができるの！」とヘアケアと頭皮やフェイスケアが同時に叶うことが魅力だと力説してくれました。

また、「これはすごいいいなって思ったの」「マジで使ってる」と、日々愛用していると話していました♪

