「ちょっと時間ある？」おじさん上司からの突然の誘い…ただの面談だと思ったら【まさかの事態】に！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！インターン生として一生懸命働いていた主人公が、ある日突然上司から呼び出されて……。誰もが経験するかもしれない、職場での背筋が凍るようなトラブル体験談です。

当時、インターン生としてある企業で毎日一生懸命に働いていました。右も左もわからない環境でしたが、少しでも早く仕事を覚えようと必死だったのを覚えています。

そんなある日、職場でもかなり上の立場にあたるおじさん上司から「今日、このあと少し時間あるかな？」と急に声をかけられました。普段あまり接点のない上司からの言葉に、私は仕事のフィードバックか面談なのだろうと完全に思い込んでしまったのです。

「はい、大丈夫です」と答えた私を待っていたのは、会社の会議室ではなく、なぜかオフィス街から少し離れたおしゃれなレストランでした。お店の前に着いた瞬間、私は自分の目を疑いました。

「面談じゃなかったの？」と心のなかで大パニックに陥りましたが、相手は目上の上司です。インターン生の私がその場で帰るなんて言い出せるはずもなく、ただただ戸惑いながら彼に続いてお店のなかへと足を踏み入れることになりました。