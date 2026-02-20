都内でも雪が積もった2月8日、トヨタアリーナ東京で世界相撲大会「第16回白鵬杯」の2日目が開催された。

「もう道が決まったなという気持ち」

土俵上で相撲の基本動作の一つである「すり足」を実演しているのは元横綱白鵬の白鵬翔氏（40）。その姿を、まわしを締めた100人以上の女子小中学生が見つめている。白鵬氏が長年、夢に見ていた光景だろう。

「これまで多くの女子選手から『参加したい』との要望がありました。今日はその声に応えられた縁起のいい日。もう道が決まったなという気持ちで見ていました」

白鵬氏が言う「道」とは、相撲が五輪の実施種目になること。そのためには女子の参加が必要条件となる。しかし、これまでの白鵬杯は女人禁制の両国国技館での開催だったため、女子選手たちは参加できなかった。

三女・眞結羽ちゃんも参加

今大会には日本各地の相撲道場で稽古に励んできた女子選手や、海外からの招待選手が参加。学年別、階級別に分かれてトーナメントを戦った。その相撲ぶりはまさにガチンコ。力と力のぶつかり合いあり、取り直しの好勝負あり、3分以上にも及ぶ大熱戦あり。敗れた女子の多くがその場で悔し泣きをしてしまうほど。

女子小学3年生の部には白鵬氏の三女・眞結羽（まゆは）ちゃん（9）も参加。1回戦を突破したが、2回戦で惜しくも敗退となった。

白鵬氏は2036年開催の五輪での正式種目化を目指すと宣言。彼の熱い思いがIOCに届く日も近いのかもしれない。

