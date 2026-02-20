くまちゃんを連れ歩く78歳「変と言われても私には可愛い！」おんぶして料理する深い理由；家、ついて行ってイイですか？
2月15日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、渋谷駅で出会ったタカコさん（78）の家について行きました。
駅の近くで、大きなくまのぬいぐるみを抱えた女性を発見！ くまちゃんとは「だいたいいつも一緒」だそうで、「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「くまちゃんどうする？」と話しかけます。「まぁ良いでしょう」とくまちゃん(笑)。ありがとうございます！
タカコさんは生涯独身で、くまちゃんと暮らし初めて10年。出会いは、スーパーの販促キャンペーンでした。
タカコさんが70歳過ぎまで勤務していたクリーニング店が入っているスーパーで、3万円分の買い物をすれば、大きなくまちゃんがもらえる販促キャンペーンを実施。
タカコさんは「スーパーに還元したい」との思いからたくさん買い物をして、くまちゃんをゲットしました。
現在のアルバイト先である大学の寮には連れて行きませんが、飲み会にはたまに連れて行くと話します。
お家は1Kで、お部屋にくまちゃんの兄弟を発見！ 今、ぬいぐるみを持ち歩く“ぬい活”が流行っていますが、タカコさんは10年前からくまちゃんを持ち歩いているため、周囲から「走りだね！」と言われています。
ぬい活アカウントもあり、旅行の写真を見せてくれました。
調理師の免許を持っているタカコさん。しかし最近は、キッチンで料理をするのが嫌になってしまい、くまちゃんをおんぶしながらリビングの机で料理しています。おんぶすることでやる気スイッチが入るとか。くまちゃんには「おばちゃん」と呼ばれています。
最初はくまちゃんに何も着せていませんでしたが、ある日、洋服のお直し屋さんに「お洋服を作ってあげたら？」とアドバイスされ、ケープを作って着せてみることに。
すると、その姿があまりにも可愛かったため、今度はオーダースーツを注文！ 今はくまちゃん用の洋服をたくさん持っています。
夜は1kgのくまちゃんとダンスを楽しみ、みんなで川の字になって寝ています。
生涯独身を貫き、「子育てしてない人生で、『こんな感覚なのかな？』みたいな」と話すタカコさん。
しかし中には、「ちょっと変なんじゃない？」と言ってくる人もいて、自分でも「変なのかな？」と思った時期が。それでも「私にとっては可愛いから、連れて歩く」と、笑顔で話します。
くまちゃんと暮らし始めて「潤ってきましたね」とタカコさん。くまちゃんを連れて歩くことで知り合いも増えたそう。
最後に、くまちゃんは今日の撮影についてなんと言っているのか聞いてみると…「『もう眠い』と言ってます(笑)」。
タカコさんの家について行ったら…子どもでもペットでもない…ぬいぐるみと楽しむ人生を教えてもらいました。
