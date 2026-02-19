【劇場版『名探偵コナン』】畑芽育が神奈川県警の女性巡査役で出演！
4月10日（金）に高価となる劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。横浜の街で繰り広げられる劇場版のキーパーソンを演じるゲスト声優第二弾として、畑芽育の参加が発表された。
＞＞＞畑芽育さんアフレコの様子やキャラクタービジュアルをチェック！（写真4点）
原作・青山剛昌によるコミックス107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない『名探偵コナン』。
今年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は、興行収入147.4億円を記録し、3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。
シリーズを重ねるごとに勢いを増す劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、4月10日（金）に公開となる。
今回の舞台は、神奈川・横浜。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の ”黒いバイク” が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした ”風の女神” 萩原千速だった。その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われる。一方、都内では、 ”黒いバイク” （ルシファー）が再び暴走し…
風の女神 VS 黒き堕天使 旋風を巻き起こす史上最速バトルミステリーが、いざ開戦！
先日、ゲスト声優第一弾として横浜流星の出演が発表されると、SNSでは「全てにおいて納得！」「千速というだけでも最高なのに、ゲスト声優が横浜流星で最高を極めすぎてる」などと大きな反響を呼んだ。
そしてこのたび、劇場版のキーパーソンを演じるゲスト声優（第二弾）を発表。
神奈川県警の女性巡査・舘沖みなと役に、女優・畑芽育が決定した。
1歳でモデルとして芸能活動を開始し、子役からキャリアを積み上げてきた女優・畑芽育。昨年だけでも『君がトクベツ』『かくかくしかじか』『事故物件ゾク 恐い間取り』など幅広いジャンルのドラマ・映画への出演が相次ぎ、2025年ブレイク俳優ランキング（女性編・ORICON NEWS 調べ）にランクインするなど、目覚ましい活躍を見せている。
そんないま最も勢いのある若手実力派女優・畑は、幼い頃、毎週欠かさず家族と一緒に TVアニメ『名探偵コナン』を観ながら謎解きに挑戦していたといい、今回のゲスト声優のオファーについて「すごく驚きました！ 初めての声のお仕事に緊張もありましたが、何よりもあの『名探偵コナン』の声優に抜擢していただくなんて！ という、驚きと喜びとが入り混じった感情でした。」と胸の内を明かした。
さらに畑の誕生日である4月10日は、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開日でもあり、本作との不思議な縁も感じさせる。
今回、畑が演じる【舘沖みなと】は、丹沢湖で起きたバイク事故を担当する神奈川県警の女性警察官。捜査を進める中で、事件解決への重要な情報をつかみ、コナンを事件解決へ導くキャラクターだ。
もう一人のゲスト声優である横浜流星とともに、事前にレギュラー声優陣のアフレコを見学した畑は、「もう本当に感動しました！ ブースに入る前から、皆さんの素の声がキャラクターそのもので、夢みたいな現場で…。収録では声の出し方や迫力は想像以上で、プロフェッショナルを間近に感じ、すごく刺激になりました。」と初めて見るアフレコに興味津々で、興奮した様子をみせた。そして芸歴23年目ながら、今回が声優初挑戦となった自身のアフレコ収録では、音響監督の指示を瞬時に吸収し、テイクを重ねるごとに磨かれていく演技をみせ、プロデューサー陣からは「ピュアな佇まいとは裏腹に芝居は驚くほど的確で、どこか ”見た目は子供、頭脳は大人” を思わせる瞬間も。初めてのマイク前でも物怖じしない姿に、積み重ねた芸歴の厚みと表現者としての芯を強く感じました。」とコメントが寄せられるほど、確かな表現力で現場を魅了した。
今回の舞台となる横浜についても、「横浜好きですよ、私！ 友達と赤レンガのイベントに行ったり、みなとみらいも景色が綺麗ですごく好きです。」と笑顔で語り、そんな横浜を舞台に描かれる本作について、「今までの作品以上にアクションシーンや迫力のある場面が出てきます。音や視覚、楽しめる要素がたくさんありますので、ぜひ劇場の大きなスクリーンでご覧ください！」と劇場版ならではの臨場感をアピールした。
本作を彩る二人のゲスト声優が出揃った劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。旋風巻き起こる史上最速バトルミステリーに、二人はどのような風を吹かすのか……。
ご注目を。
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
＞＞＞畑芽育さんアフレコの様子やキャラクタービジュアルをチェック！（写真4点）
原作・青山剛昌によるコミックス107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない『名探偵コナン』。
今年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は、興行収入147.4億円を記録し、3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。
シリーズを重ねるごとに勢いを増す劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、4月10日（金）に公開となる。
風の女神 VS 黒き堕天使 旋風を巻き起こす史上最速バトルミステリーが、いざ開戦！
先日、ゲスト声優第一弾として横浜流星の出演が発表されると、SNSでは「全てにおいて納得！」「千速というだけでも最高なのに、ゲスト声優が横浜流星で最高を極めすぎてる」などと大きな反響を呼んだ。
そしてこのたび、劇場版のキーパーソンを演じるゲスト声優（第二弾）を発表。
神奈川県警の女性巡査・舘沖みなと役に、女優・畑芽育が決定した。
1歳でモデルとして芸能活動を開始し、子役からキャリアを積み上げてきた女優・畑芽育。昨年だけでも『君がトクベツ』『かくかくしかじか』『事故物件ゾク 恐い間取り』など幅広いジャンルのドラマ・映画への出演が相次ぎ、2025年ブレイク俳優ランキング（女性編・ORICON NEWS 調べ）にランクインするなど、目覚ましい活躍を見せている。
そんないま最も勢いのある若手実力派女優・畑は、幼い頃、毎週欠かさず家族と一緒に TVアニメ『名探偵コナン』を観ながら謎解きに挑戦していたといい、今回のゲスト声優のオファーについて「すごく驚きました！ 初めての声のお仕事に緊張もありましたが、何よりもあの『名探偵コナン』の声優に抜擢していただくなんて！ という、驚きと喜びとが入り混じった感情でした。」と胸の内を明かした。
さらに畑の誕生日である4月10日は、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開日でもあり、本作との不思議な縁も感じさせる。
今回、畑が演じる【舘沖みなと】は、丹沢湖で起きたバイク事故を担当する神奈川県警の女性警察官。捜査を進める中で、事件解決への重要な情報をつかみ、コナンを事件解決へ導くキャラクターだ。
もう一人のゲスト声優である横浜流星とともに、事前にレギュラー声優陣のアフレコを見学した畑は、「もう本当に感動しました！ ブースに入る前から、皆さんの素の声がキャラクターそのもので、夢みたいな現場で…。収録では声の出し方や迫力は想像以上で、プロフェッショナルを間近に感じ、すごく刺激になりました。」と初めて見るアフレコに興味津々で、興奮した様子をみせた。そして芸歴23年目ながら、今回が声優初挑戦となった自身のアフレコ収録では、音響監督の指示を瞬時に吸収し、テイクを重ねるごとに磨かれていく演技をみせ、プロデューサー陣からは「ピュアな佇まいとは裏腹に芝居は驚くほど的確で、どこか ”見た目は子供、頭脳は大人” を思わせる瞬間も。初めてのマイク前でも物怖じしない姿に、積み重ねた芸歴の厚みと表現者としての芯を強く感じました。」とコメントが寄せられるほど、確かな表現力で現場を魅了した。
今回の舞台となる横浜についても、「横浜好きですよ、私！ 友達と赤レンガのイベントに行ったり、みなとみらいも景色が綺麗ですごく好きです。」と笑顔で語り、そんな横浜を舞台に描かれる本作について、「今までの作品以上にアクションシーンや迫力のある場面が出てきます。音や視覚、楽しめる要素がたくさんありますので、ぜひ劇場の大きなスクリーンでご覧ください！」と劇場版ならではの臨場感をアピールした。
本作を彩る二人のゲスト声優が出揃った劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。旋風巻き起こる史上最速バトルミステリーに、二人はどのような風を吹かすのか……。
ご注目を。
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優