ほ、欲しすぎる…！

グローバルでは2025年10月に登場していたスマートリング「Oura Ring 4 Ceramic」が、日本でも販売開始しました。価格は7万4800円。

すでに発売中の「Oura Ring 4」と機能面は変わらず。僕も愛用していますが、心拍数や睡眠時間、ストレス値などの身体データをまるっと測定してくれます。

今回のセラミックモデルは、いわば新たなカラバリモデル。高性能なジルコニアセラミックを使用し、付属のポリッシングクロスで拭けば、小さなスレ傷程度は除去できるそうな。

Image: Oura Ring

カラーはミッドナイト、クラウド、タイド、ペタルの4色。金属とは異なるまろっとした質感で、大ぶりになりがちなスマートリングの圧迫感をうまく軽減してるようにも見えます。

Image: Oura Ring

「Oura Ring 4 Ceramic」は、Amazonやヨドバシカメラなどオンラインにて販売中。ゴールドやシルバーになりがちなスマートリング界隈において、この鮮やかな存在感はユニークですね

Source: Oura Ring