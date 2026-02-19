ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、2021年のグランドオープンから、2026年で開業5周年を迎えます。

5周年を記念して、マリオのゲームでおなじみの“無敵”状態になれるアイテム「スーパースター」をモチーフにした限定グッズが続々登場！

今回は、「スーパースター」を手に入れた“無敵マリオ”をイメージした特別なデザインの「アニバーサリー・パワーアップバンド」を紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年「アニバーサリー・パワーアップバンド」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売開始予定日：2026年3月18日（水）〜

販売場所：ワンナップ・ファクトリー、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストアなど

『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年を記念して新登場する、“無敵マリオ”バージョンの「アニバーサリー・パワーアップバンド」

「スーパースター」を手に入れた“無敵マリオ”をイメージしたカラフルな限定デザインになっています。

バンド部分はイエローを基調に鮮やかなグラデーションカラーが施され、おなじみの「M」マークや「スーパースター」をデザイン。

この特別なパワーアップバンドを手に入れれば、“無敵”気分で『スーパー・ニンテンドー・ワールド』をより一層楽しむことができます。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「パワーアップバンド」は、エリア内でキーチャレンジを体験できるほか、プレイに応じてコインやデジタルスタンプを集めることもできる、パーク体験の幅がさらに広がるマストアイテム。

アニバーサリー・イヤーならではの特別なパワーアップバンドを身につけて、みんなで“一致団結”して『スーパー・ニンテンドー・ワールド』を思いっきり遊び尽くせます！

特別な1年をさらに盛り上げてくれる、カラフルでハッピーな限定デザインのパワーアップバンド。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』5周年「アニバーサリー・パワーアップバンド」は、2026年3月18日（水）より発売です☆

※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始日など予告なく変更する場合があります。品切れの際はご容赦ください。

© Nintendo

TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

