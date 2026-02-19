リガクＨＤは急速人気化、キオクシア関連の最右翼で政策投資恩恵に対する思惑も◇

リガク・ホールディングス<268A.T>はマド開け急騰で、３００円高はストップ高となる１６９３円まで駆け上がった。前日に続く上場来高値更新で青空圏に突入している。高市早苗政権が掲げる１７の重点投資分野のひとつＡＩ・半導体では、ＡＩデータセンター向け記憶装置であるＳＳＤの需要が急拡大し、ＳＳＤに搭載されるＮＡＮＤ型フラッシュメモリーを製造するキオクシアホールディングス<285A.T>が年初から記録的な大商いで急速に株価水準を切り上げている。Ｘ線分析装置で世界屈指の競争力を有するリガクＨＤは、このキオクシアとも強力な連携関係にあり、ＮＡＮＤメモリー量産ラインに次世代半導体用計測装置の導入が決まっている。市場では「高市政策を意識してキオクシア関連との位置づけで改めて脚光を浴びているほか、米国との対米投融資の第２弾プロジェクトに絡む思惑もあるのではないか」（中堅証券ストラテジスト）という指摘も出ている。



出所：MINKABU PRESS