不倫カップル、魔の温泉旅行。ギャー露天風呂の向こうに妻の姿が…／恋愛人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2019年2月28日 記事は取材時の状況）
冬といえば、やはり温泉。背徳の関係が燃え上がる不倫カップルは、この時期よく旅館でしっぽり……みたいなデートを楽しんでいるようですね。
都内でカフェ店員をしているM香さん（23歳）も、彼氏が40代の妻帯者。会社経営をしているせいか羽振りが良く、ことある毎に海外旅行や一流ホテルでのディナー＆お泊りなどのリッチなデートを楽しませてもらっていたとか。
◆高級温泉旅館でラブラブ絶頂
「何の仕事をしているのかは正直あまり理解してないんですけど（笑）、とりあえずインターネット系とは言ってました。見た目も40過ぎてるのに若々しくて、それなりにイケメンです。北村一輝みたいな、ちょっと濃いタイプですね」
カッコイイわお金持ちだわ、会話も気が利いていて面白いタイプとあって、M香さんは彼に出会った時からゾッコン。彼の方も若くて可愛いM香さんに甘く、2人はまさに相思相愛状態にあったそうです。
「奥さんは大人しい人だって言ってました。専業主婦で料理や家事は完璧。でも子育て中でセックスレスだし、一緒にいても息が詰まるなんて話も聞いたことがあります。なので私は完全に『私の方が愛されてる！』って思って舞い上がってました」
そんなラブラブ絶頂期のタイミングで、M香さんは彼から温泉旅行に誘われました。しかも老舗の高級旅館で内風呂に露天までついている風情のあるお部屋。当たり前のように、2人は夕食の後にまずは布団でイチャイチャ。そして夜中も露天風呂に入ってイチャイチャしていたそうです。
「その時、美味しい地酒も飲んでかなり酔っぱらってたのが悪かったんですけど……部屋の鍵をかけ忘れていたんですよ。でも、知らない人が部屋に勝手に入って来るなんて思いもしないじゃないですか。だから、あの時は本当に焦りました」
◆不倫現場に突如現れた正妻、地獄のような展開に…
熱いお湯と熱い体……冷えた冬の空気が気にならないほどに燃え上がっていた2人。しかし、ふと視線を感じてガラス扉の向こうの部屋を覗き見ると、そこには般若のような形相をした一人の女性が立っていました。
「彼の奥さんでした。どうやら興信所をつけていたらしく、あっさりとこの旅行のことはバレていて。現場に乗り込んできたわけです。そして、私と彼が裸で抱き合っている姿をインスタントカメラで写真を撮って、ガラス扉に鍵をかけて出て行ってしまいました」
M香さんはドアに鍵を掛けられて締め出されてしまったことにパニック！ 旅館に助けを求めようにもスマホは部屋にあるし、かと言ってガラスを割ったりしても賠償問題です。けれど彼の方は奥さんに浮気がバレたことに大パニックになっていて、もはやM香さんの存在など目に入っていないかのようだったと言います。
◆朝まで外に閉め出されて…
「『ああああ……K子ぉ、俺が悪かったよおおお』とか、泣きながら一人で奥さんに懺悔してましたね。その姿を見て私、なんかスーッと冷めちゃって。一緒の風呂に入ってるのもなんか気持ち悪くなっちゃって『ねえ、もうウザいから、反省するなら風呂から出て頭冷やせば』って追い出そうとして（笑）」
結局、2人が再び室内に戻れたのは中居さんが部屋朝食の準備をしに入ってきたタイミングだったそうです。その時にはすっかり2人の体も愛も冷え切っており、無言のまま朝食、車で帰宅、そして破局……。
「彼の方は奥さんに謝り倒して離婚は免れたそうです。ただ、あの時に証拠写真を撮られてしまったことが今はすごく心配で……。不倫の賠償請求って3年有効らしいんですよ。いつかまた連絡が来るんじゃないかとビクビクしてます」
いつ爆発するかわからない時限爆弾を抱えている気持ちで日々を過ごしているというM香さん。お熱い不倫愛の代償はやはり大きかったようで……。
＜文／もちづき千代子＞
【もちづき千代子】
フリーライター。日大芸術学部放送学科卒業後、映像エディター・メーカー広報・WEBサイト編集長を経て、2015年よりフリーライターとして活動を開始。インコと白子と酎ハイをこよなく愛している。Twitter：@kyan__tama
