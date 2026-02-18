【PLAMATEA VALKYRIE TUNE リサ＝キャスター】 【PLAMATEA VALKYRIE TUNE アイリス＝ブルックナー】 開発・発売元：グッドスマイルカンパニー 2026年2月 発売 価格：各7,500円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約160mm

グッドスマイルカンパニーが贈るオリジナル美少女プラモデルプロジェクト「VALKYRIE TUNE（ヴァルキリーチューン）」の第1弾「リサ＝キャスター」と「アイリス＝ブルックナー」がPLAMATEAで登場。同商品は2月17日にメーカー出荷された。

「PLAMATEA VALKYRIE TUNE リサ＝キャスター」（左）と「PLAMATEA VALKYRIE TUNE アイリス＝ブルックナー」（右）

「VALKYRIE TUNE」は同社オリジナル美少女プラモデルで、プラモデルとしての可愛さを追求し、武器に変形する武装楽器（ハーモニックウェポン）が特徴となっている。

今回第1弾として勢い重視のロック大好き少女「リサ＝キャスター」と、極めてドジでプレッシャーに弱い「アイリス＝ブルックナー」が登場。

「リサ＝キャスター」はパンクでアクティブな衣装デザインで、2種のギタータイプのハーモニックウェポン「HWGR-25 ストラト・アサルト」と「HWGB-X79 バスター・マーシャル・キャノン」を使用する。「アイリス＝ブルックナー」はマーチングバンドのような衣装に自身の背丈ほどあるチューバタイプのハーモニックウェポン「HWTM-66 アーノルド・メーザーブラスター」を使用する。

本稿では「PLAMATEA VALKYRIE TUNE リサ＝キャスター」と「PLAMATEA VALKYRIE TUNE アイリス＝ブルックナー」の気になる造形や可動、そしてハーモニックウェポンなどの魅力を紹介していく。

ドームの外には何があるのか？ 「VALKYRIE TUNE」のSF世界観

商品の紹介の前に「VALKYRIE TUNE」の世界観に触れておきたい。

「VALKYRIE TUNE」ではドーム都市・イニティウムが舞台となっており、ドーム内部には全天候スクリーンを備え、完全に地球環境を再現している。

そこでは武装楽器（ハーモニックウェポン）を操るTUNED（チューンド）と呼ばれる少女たちがセンターアリーナで開催されるエンターテインメントバトル「TUNED BATTLE（チューンドバトル）」を繰り広げていた。バトルの上位ランカーになりシティランクが上昇すれば、この都市で叶わない願いはないとされている。

「TUNED BATTLE」では攻撃担当とサポート担当の2人チームで戦い、対戦相手をステージ場外へと退けるか、戦闘不能（KO）にすれば勝者となる。

「リサ＝キャスター」はドーム都市の外の世界を見ようという思いつきから、「アイリス＝ブルックナー」を巻き込んでTUNED BATTLEに参加する。

【【オリジナルアニメPV】VALKYRIE TUNE】

表向きはエンターテインメントバトルを展開しつつ、裏ではドーム都市の外に出ることへの禁止やハーモニックウェポンの秘匿事項など多くの秘密を抱えている二面性のある世界観となっている。

また、「VALKYRIE TUNE」の世界観を拡張するビジュアルノベルゲーム「ヴァルキュリーチューン：機械仕掛けのアイ」の展開も予定され、コミカライズがホビージャパンウェブにて連載予定となっている。

塗装パーツとカラフルな成型色が収録

【【先行プレイ動画】ビジュアルノベルゲーム『ヴァルキリーチューン：機械仕掛けのアイ』】

最初は各パッケージをチェック。パッケージは縦置きのイラストデザインと横置きの製品見本がプリントされたリバーシブルデザインとなっている。側面に各キットの作例などが記載されている。

また、初回生産版では特典としてエクストラフェイスパーツがついてくる。こちらは「PLAMATEA VALKYRIE TUNE リサ＝キャスター」と「PLAMATEA VALKYRIE TUNE アイリス＝ブルックナー」それぞれ3種あり、ランダムで1種が同梱されている。

【「PLAMATEA VALKYRIE TUNE リサ＝キャスター」パッケージ】【「PLAMATEA VALKYRIE TUNE アイリス＝ブルックナー」パッケージ】

次に各キットのランナーを見ていこう。

「PLAMATEA VALKYRIE TUNE リサ＝キャスター」はABS、PSを使用したランナー合計24枚と彩色パーツ、手首パーツ、表情印刷済みのフェイスパーツとデカール用フェイスパーツが各4種、水転写デカール、ストラップ、取扱説明書が収録されている。

成型色はレッドをはじめ、クリアレッド、ホワイト、ブラック、イエローがあり、肌色やブラウンなどで構成されている。

「PLAMATEA VALKYRIE TUNE アイリス＝ブルックナー」はABS、PSを使用したランナー合計18枚と手首パーツ、表情印刷済みのフェイスパーツとデカール用フェイスパーツが各4種、水転写デカール、取扱説明書が収録されている。

成型色はレモン色をはじめ、クリアブルー、ホワイト、ブラック、ゴールドがあり、肌色やグレーなどで構成されている。

各キットのランナーでは一部塗装済みパーツが収録されている。また、初回生産版にはそれぞれエクストラフェイスパーツが1種同梱されている。

【「PLAMATEA VALKYRIE TUNE リサ＝キャスター」ランナー】

Aパーツ、Bパーツ

Cパーツ、Dパーツ

Eパーツ、Fパーツ

Gパーツ、Hパーツ

Iパーツ、Jパーツ

Kパーツ、Lパーツ

Mパーツ、Nパーツ

Oパーツ、Pパーツ

Qパーツ、Rパーツ

Sパーツ、Tパーツ

Uパーツ、Wパーツ

Zパーツ×2、手首パーツ

彩色パーツ、ストラップ

水転写デカール、表情印刷済みフェイスパーツ4種

デカール用フェイスパーツ4種、取扱説明書

初回生産特典エクストラフェイスパーツ

【「PLAMATEA VALKYRIE TUNE アイリス＝ブルックナー」ランナー】

Aパーツ、Bパーツ

Cパーツ、Dパーツ

Eパーツ、Fパーツ

パーツG、Hパーツ

Iパーツ、Jパーツ

Kパーツ、Lパーツ

Mパーツ、Nパーツ

Oパーツ、Pパーツ

Qパーツ、Zパーツ×2

手首パーツ、表情印刷済みフェイスパーツ4種

デカール用フェイスパーツ4種、水転写デカール

取扱説明書、初回生産特典エクストラフェイスパーツ

中身を確認したところで、続いて組み立て工程を紹介していく。

PLAMATEA VALKYRIE TUNE リサ＝キャスター

最初は頭部の組み立てから見ていこう。

頭部は大きく分けて後頭部、フェイスパーツ、前髪パーツで構成されている。注目ポイントは首部に繋がるボールジョイント受け口で、シンプルな構造を取りつつ、頭部が動かしやすい機構となっている。また、フェイスパーツは耳も一体となっているのも特徴的だ。

細かい部分ではヘアピンやメッシュ部分がパーツ分けされ、毛先の造形も細かく表現されている。

【頭部】

胴体は大きく分けて胸部と腹部で構成されている。

胸部は肩の引き出し機構を備えつつ、パーツの色分けによって複雑なカラーリングが表現されている。レッドの他に、クリアレッドも入り、立体感のある彩色となっている。

また、胸下の結わえた部分は独立可動が備わっており、前屈などの動きの際に可動域を確保するとともに、結び目が浮かび上がることで躍動感ある表現ができるようになっている。

ネクタイ、スカートは彩色パーツが採用されチェック模様が綺麗に表現されている。

【胴体】

腕部の組み立てでは、肩、肘、手首に可動部が備わっている。袖部分は肩の凸部分に被せることで角度調整が可能となっている。

手首パーツは握り手、開き手、武器の持ち手に加え、ネック持ち手とピック持ち手が収録されている。

【腕部】【手首パーツ】

脚部はニーハイソックスデザインが再現され、太ももは肌色パーツで、膝上からはブラックの成型色となっている。足先はブーツタイプでアンクルガードにマフラーのようなデザインが入っており、スピード感ある造形となっている。

股関節への接続は軸受けとなっており、内部に引き出し機構が備わっている。

【脚部】

次に左右のスカートパーツ、背面の翼パーツを組み立てる。

スカートパーツはクリアレッドを基本にスピーカーのようなアクセサリーを組み合わせるものとなっている。

翼パーツは差し色のイエローパーツを内側にレッドのパーツの内側にはめ込んでから、クリアレッドのパーツを挟み込む構造となっている。

【左右スカート、翼パーツ】

左右スカートパーツの組み立て

翼パーツの組み立て

ここまで組み立てたパーツを合わせることで「リサ＝キャスター」本体が完成する。

さらに、手首のリスト部分にはファイヤーパターンの水転写デカールを張り付けることができる。

こちらは必要なデカールをデザインナイフなどで切り、水に浸してデカールが浮き出たら、パーツに移して張り付ける。余分な水分は綿棒でデカールを軽く押さえつつ、水を押し出すようにして転がすことでしっかりと貼り付けることができる。

この時、マークセッターを使用すると接着力を補強でき、トップコートをすることでデカールを保護できるのでオススメだ。

【水転写デカール】

次にハーモニックウェポン「HWGR-25 ストラト・アサルト」と「HWGB-X79 バスター・マーシャル・キャノン」を組み立てていく。

「HWGR-25 ストラト・アサルト」は赤いギターでネックから伸びる弦の造形やピックガード、ノブなども細かく造形されている。ストラップも長さを自分で調整することができる。ネック下には変形用の回転ギミックが備わっており、ボディが2つに分割してぐるっと反対側に回り込むようになる。

「HWGB-X79 バスター・マーシャル・キャノン」は大型の黒いギターでヘッド部分が重厚、ネックが砲身と一目でわかるインパクトのある造形でありつつ、弦などのギター要素もしっかりと表現されている。特徴はボディの一部が分離し、補助支柱になる。

【HWGR-25 ストラト・アサルト】【HWGB-X79 バスター・マーシャル・キャノン】

最後に専用台座を組み立てる。こちらはランナーが2枚収録され、本体を支えるものとハーモニックウェポンを補助するものを組み立てることができる。

本体を支える専用台座は3軸の支柱によってフレキシブルに位置を調整することができる。ハーモニックウェポンの補助台座は2軸の支柱となっており、ポージングに合わせて位置を調整できるものとなっている。

【専用台座】

本体用台座

ハーモニックウェポン補助用台座

「PLAMATEA VALKYRIE TUNE アイリス＝ブルックナー」

最初は頭部の組み立てから見ていこう。

頭部は大きく分けて後頭部、フェイスパーツ、前髪パーツ、そして帽子で構成されている。こちらも、首部に繋がるボールジョイントや耳が一体となったフェイスパーツが使用されている。また、後ろで結わえた長い髪も軸可動を備えている。

そして、マーチングバンドの背の高い帽子、シャコー帽の様なデザインはフチの色分けやバイザー部分は塗装で表現されている。こちらは頭頂部に接続部が設けられ、しっかりと固定する構造となっている。

【頭部】

胴体は大きく分けて胸部と腹部、スカートで構成されている。

軍服風のマーチング衣装を彷彿とさせるデザインで中央のホワイトには縦線のモールドが入っており、塗装済みパーツによってゴールドのフチの表現がされている。また、リブも細かくパーツ分けされている。

また、股関節はボールジョイントが採用されている。

【胴体】

腕部の組み立てでは、肩、肘、手首に可動部が備わっている。肩の装飾部分は背面側にボールジョイントが設けられ、フレキシブルな角度調整が可能となっている。また、マーチンググローブには彩色パーツが使用されている。

手首パーツは握り手、開き手、武器の持ち手2種に加え、口押さえ手が収録されている。

【腕部】【手首パーツ】

脚部は素足にソックスとブーツのデザインとなっており、すらっとした肌色の脚部にソックスのブラックとブーツのホワイトパーツで構成されている。

足の甲にはクリアブルー、ブーツの側面には翼のようなデザインが入っている。

【脚部】

次に腰部翼パーツを組み立てていく。

翼パーツは円形の基部から直線的でメカ感の強い翼が伸びたデザインとなっている。基部にはボールジョイント、翼の根元は軸可動が備わっている。

【腰部翼パーツ】

ここまで組み立ててきた各パーツを合わせることで「アイリス＝ブルックナー」本体が完成する。

次にハーモニックウェポン「HWTM-66 アーノルド・メーザーブラスター」を組み立てる。

メーザーの発射口となるベルの巨体感や複雑な管、レバー、マウスピースの造形なども入っている。武器モードのメーザーブラスターは下部の軸部分が回転し、直線状のデザインとなる。展開すると3mmの軸受けが現れるので、補助台座で支えることができる。

【HWTM-66 アーノルド・メーザーブラスター】

また、「PLAMATEA VALKYRIE TUNE リサ＝キャスター」同様に2種類の専用台座を組み立てることができる。

【専用台座】

本体用台座

ハーモニックウェポン補助用台座

「PLAMATEA VALKYRIE TUNE リサ＝キャスター」、「PLAMATEA VALKYRIE TUNE アイリス＝ブルックナー」の各キットができたところで、次は造形と可動について見ていこう。

「PLAMATEA VALKYRIE TUNE リサ＝キャスター」商品概要

2026年2月 発売

価格：7,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約160mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：株式会社スパロー

制作協力：POLY-TOYS、 林健太郎

武器原型制作：Mr.田（GOD BRAVE STUDIO）、Mantaray（GOD BRAVE STUDIO）

「PLAMATEA VALKYRIE TUNE アイリス＝ブルックナー」商品概要

2026年2月 発売

価格：7,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約160mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：株式会社スパロー

制作協力：POLY-TOYS、 林健太郎

武器原型制作：An（GOD BRAVE STUDIO）

