理想的な「ほっそりウエスト」へ。【お腹ダイエット】を成功につなげるポイント２つ
腹筋のラインがほんのり見えるくらい引き締まっていて、さらにくびれまで備えたウエストはまさに理想。そんな理想的な「ほっそりウエスト」を手に入れるためにダイエットを頑張っている方は少なくないでしょう。そこで今回は、そんな【お腹ダイエット】を成功につなげるポイントを紹介します。
腹筋や体幹を強化する運動とともに“有酸素運動”も行う
運動で腹筋を鍛えることがお腹の引き締めには欠かせないとイメージしていませんか？確かに腹筋や体幹を強化することでお腹は引き締まっていきますし、贅肉が付きにくくもなっていきます。でも、より効果的ダイエットするには脂肪燃焼効果のある“有酸素運動”を合わせて習慣化しましょう。
一般的に有酸素運動というとランニングやジョギングをイメージしますが、ウォーキングだって立派な有酸素運動。なお、ウォーキングは正しいフォームで行って全身の筋肉を使うことがポイント。背筋を伸ばして顎を引いて、腕を大きく振って歩きましょう。歩幅は無理のない範囲でできるだけ広くし、かかとから着地してつま先で蹴り出すことを意識します。
食生活を改善してお腹ダイエットを後押しする
理想的な「ほっそりウエスト」を手に入れるには食生活の改善も鍵になります。消化を意識して食事量をコントロールしたり、スイーツやアルコールなど無駄なカロリーをできるだけカットしたりすることで、お腹ダイエットを後押しましょう。
その理由は、寝る前までにその日に食べた食事が消費されないとそのまま脂肪として蓄積しやすいから。そのため、「朝食＞昼食＞夕食」と時間が経つごとに量を減らしていくようにし、夕食はできるだけ早めの時間に摂るのがポイント。また、「野菜を食べるときは生よりも蒸したもの」の方が消化が早いですし、デトックス効果を期待できる「カリウムを含む野菜やフルーツを積極的に食べること」も意識すべきです。
このように「腹筋運動＋有酸素運動」「食生活の改善」がお腹ダイエットを成功につなげるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。