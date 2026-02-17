【2026】今年絶対見るべき韓国ドラマ10選！チ・チャンウク、ピョン・ウソク新作から『ドクターX』韓国版も！Netflix・ディズニープラス注目作続々
皆さま ! 韓流ナビゲーターみんしるです｡
すっかり2月になっての新年のご挨拶ですが､2026年の韓国のソルナル（旧正月）は2月17日｡
今年も皆さまに韓国ドラマの見どころなどをお届けしてまいりますので､どうぞよろしくお願いいたします！
Netflixやディズニープラスは今年の配信ラインナップを一斉に発表しました｡
そんな中から､私が注目している最新韓国ドラマを10本ご紹介します｡すでに配信されているものもありますが、少し先のものも…。想像を膨らませながらお楽しみください！
新年の幕開けと共に世界中の女性たちの心をときめかせている韓国ドラマ『恋の通訳､できますか？』（Netflixで配信中）｡新年早々､イッキ見してしまった作品です｡
日本での仕事を終え江ノ島に立ち寄った多言語通訳士チュ・ホジンは､ひょんなことから元彼の恋人に会うため日本にやって来た女性チャ・ムヒの通訳を手伝うことに｡その場限り少しだけ時間を共にしたふたり。
売れない俳優だったムヒはその後､自身が演じたドラミというキャラクターが爆発的ヒットとなり世界的スターに！
そんな中､彼女は日本の人気俳優とロマンス系旅番組に出演することになり通訳が必要になるのですが､やってきたのは日本で出会った通訳士ホジン｡
一流の通訳士であるホジンでしたが､ムヒの本心を読み解くのはなかなか難しく… 果たして心に抱えた感情を愛の言葉に通訳することはできるのか…という物語です｡
とにかくこのドラマ､韓国だけでなく日本､カナダ､イタリアで撮影されたシーンの数々が美しすぎてため息もの！ そこにホジン役のキム・ソンホとムヒ役のコ・ユンジョン､さらには日本を代表するイケメン俳優・福士蒼汰という美男美女が登場するんですから､こんな眼福ドラマはありません｡
明るくキュートなコ・ユンジョンはシャネルの衣装を身につけ､これも眼福｡
さらには耳元で囁くキム・ソンホの声がイケボ過ぎて幸せという､目も耳も心も幸せになる要素がいっぱいのラブコメ｡
脚本は『ホテル・デルーナ』（U-NEXT／Prime Video／Netflixで配信中）『還魂』（Netflixで配信中）などヒット作を連発するホン姉妹が担当し､いつものようにファンタジー要素も健在で一筋縄ではいかない魅力を放っています｡
見終わった後には撮影場所を聖地巡礼したくなる夢のあるドラマ｡
まだ未見というかたは是非ご覧ください！
Netflixシリーズ「恋の通訳、できますか？」独占配信中
■ 2.『君がきらめく季節に』 （ディズニープラスで2月20日から配信）
TBSドラマ『Eye Love You』（U-NEXT／Lemino／Netflixほかで配信中）に出演し日本で爆発的人気となったチェ・ジョンヒョプ｡
長らく待たれていた最新作がついに2月20日から配信となります｡
共演は『浪漫ドクター キム・サブ』（U-NEXT／ディズニープラスほかで配信中）シリーズや『愛だと言って』（ディズニープラスで配信中）などで日本でも人気の女優イ・ソンギョン｡昨年はミュージカル｢アラジン｣のジャスミン役を演じ新境地を切り開きました｡
チェ・ジョンヒョプが演じる主人公ソン・ウチャンは世界的なアニメーションスタジオで活躍する一流アニメーター｡
ある日､かつて傷ついた自分を救ってくれた女性ソン・ハランと再会するのですが､久しぶりに会った彼女からは以前の明るさは消え失せ､誰も寄せ付けないほど心を閉ざし別人のような姿に｡
そんなハランを助けるためにウチャンが全力を尽くす…という内容だそうで､解説によるとウチャンは｢毎日を楽しい夏休みのように生きる男｣とされていて､このドラマでは明るいひまわりのようなヒョプ様の笑顔を思いっきり拝むことができそうです｡
また、最新ティーザーでは｢ご近所友達､3ヶ月お試し｣というセリフも登場しており､女子の心をくすぐる展開が待っているようです｡
冬から春へと季節が移り変わるように､私たちのこころをほんわか桜色に染めてくれる作品になると期待しています！
■3.『パーフェクト・クラウン（原題）』（ディズニープラスで4月配信予定）
2026年配信予定の韓国ドラマの中で期待度No.1の作品といえば間違いなく『パーフェクト・クラウン』でしょう｡
名作ドラマ『おつかれさま』（Netflixで配信中）で演技派女優の地位を確立したIUと､『ソンジェ背負って走れ』（U-NEXTで配信中）の純情男ソンジェ役で社会現象を巻き起こしたピョン・ウソクが共演する待望の新作です！
原題は『21世紀の大君夫人』で､立憲君主制が続く21世紀の韓国という架空の設定を舞台に､財閥令嬢だけれど身分は平民というソン・ヒジュ（IU）と､王の息子でありながら何も手に入れられない運命を背負ったイアン大君（ピョン・ウソク）が､身分の違いに立ち向かいながら自らの人生を切り開いていく、という物語｡
4月の配信に向け､少しずつ詳細が明らかになっているのですが､ピョン・ウソクが演じるイアン大君は魅力的な容姿と威厳､先王のカリスマを引き継ぐ次男で､国民たちとっては｢大韓民国で一番愛される王族｣ですが､何も手に入れることが出来ない不幸な男とのこと｡
王になった幼い甥を支える存在なのですが､裏では彼を牽制する者もいていささか不穏な展開もありそうです｡
そんなイアン大君の前に現れるのが、契約結婚で高貴な身分を手に入れようとする財閥令嬢のヒジュ｡予告編を見る限り､しっかり者でチャーミングな彼女との出会いによって､少しずつ心を開いていくイアン大君の変化を十分に堪能できそうです｡
『ソンジェ背負って走れ』（U-NEXTで配信中）の時のように､また新たな姿で私たちを魅了することでしょう｡
他にも映画『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』で来日したノ・サンヒョンがイアン大君の親友で大韓民国の総理ミン・ジョンウ役で登場｡
昨年インタビューした時にも感じた彼の高貴な雰囲気がどのように生かされているのか本当に楽しみです｡
台本リーディングの公式動画を見る限り､IUとピョン・ウソクのケミも抜群のよう｡
4月が本当に待ち遠しいですね！
■4.『We Are All Trying Here（英題）』 （Netflixで2026年4〜6月配信予定）
『We Are All Trying Here（英題）』は､日本でも人生ドラマに挙げる人が多い名作『マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜』（U-NEXT／ディズニープラス／Netflixで配信中）や『私の解放日誌』（Netflix）を手がけた脚本家パク・ヘヨン待望の最新作｡
自分よりも秀でた友人たちに囲まれ､嫉妬と妬みに苦しんだ末に壊れてしまった人間が､再び平穏を見つけていく過程を描く作品で､今を生きる人たちが感じる｢不安｣をキーワードに､立ち止まってしまった人々が再び歩み始める姿を描くドラマとのこと｡
タイトルからしてパク・ヘヨンらしさが滲み出ていて､今年の名作ドラマになるのは確実な予感｡
しかも主役を演じるのは､『恋の通訳､できますか？』（Netflix）の大ヒットで今一番旬な女優､そして韓国で有名な映画専門雑誌「cine 21」が選ぶ2026年最も注目の俳優に選ばれたコ・ユンジョンと､『D.P. −脱走兵追跡官−』（Netflixで配信中）のハン・ホヨル役で人気を博したク・ギョファン､名脇役の第一人者オ・ジョンセや『明日はきっと』（Prime Videoで配信中）でパク・ソジュンの上司を演じたカン・マルグム､そして『おつかれさま』（Netflixで配信中）で中年のグァンシク役を演じたパク・ヘジュンと､名前を見ただけで演技派俳優たちの素晴らしいアンサンブルを楽しめるのは間違いないでしょう｡
ここ数年､現代社会に生きる人々を描いた心に沁みる名作が生まれ続けているのですが､2026年はこの作品で決まりでしょう！
■5.『The Scandal（英題）』（Netflixで7〜9月配信予定）
｢韓流｣という言葉を生んだ韓国ドラマの金字塔『冬のソナタ』（U-NEXT／Prime Videoほかで配信中）で社会現象になったペ・ヨンジュンが純愛イメージから一転､エロティックな時代劇に主演し､公開当時大きな話題をさらった映画『スキャンダル 』（Prime Videoアジアチャンネルで配信中）がなんとドラマで帰ってきます！
これまで何度も映画化・舞台化されてきた仏文学の古典『危険な関係』を十八世紀の朝鮮時代に置き変え､貴族の婦人が君子と企んで貞淑な未亡人を欲望の罠に落とすという恋愛ゲームが描かれた作品なのですが､当時､18禁に指定されたことでも話題になりました｡
なので､まさかのドラマ化にかなりびっくりしたのですが､主人公である貴族の婦人をソン・イェジンが演じるということでまたびっくり！
しかも24年ぶりの時代劇出演とあって韓国ではニュースになるほど話題になっています｡そしてペ・ヨンジュンが演じていた不埒な君子役には､最近､血みどろアクション作品が続いていた感のあるチ・チャンウクがキャスティング｡
プレイボーイな男をどこまでセクシーに見せてくれるのか期待したいところです｡
ターゲットとされる未亡人役には最近､同性からも人気の高いナナ｡
主役３人全員が今までに演じたことがない役どころで､新たな魅力を発見できそうですね｡
韓国・釡山の劇場で映画版『スキャンダル』を見た時の衝撃は今でも忘れられなのですが､個人的にはあのエロティシズムをどのように解釈しドラマに落とし込んでいるのかが､気になるところです｡
Netflixシリーズ「The Scandal（英題）」7〜9月世界独占配信
■6.『トングン −呪いの宮−』（Netflixで7〜9月配信予定）
退役後の最新作を首を長〜くして待っていたナム・ジュヒョクファンの皆さま､お待たせいたしました！
遂に今年､主演作が配信されます｡
しかも時代劇で！
ナム・ジュヒョクの復帰作は､東宮の呪いを明かすため鬼の世界を行き来する能力を持つグチョン（ナム・ジュヒョク）と秘密を抱えた宮女センガン（ノ・ユンソ）が王（チョ・スンウ）の使命を受け､宮殿に宿る呪いを解き明かすというミステリー・ファンタジー時代劇です｡
あの世とこの世､人間と鬼の狭間で繰り広げられる奇異な事件に立ち向かい､東宮に隠された真実と闇に直面することになる物語だそうです｡
まだまだ情報が少なく短いティーザーが出ただけですが､期待できるポイントとしては¨時代劇×ゾンビ¨で大成功をおさめたハイブリッド時代劇、韓国ドラマ『キングダム』を生み出したNetflixが新たに送る時代劇ということ｡
そして俳優人生で初めての王役を｢信じて見る俳優｣と呼ばれるチョ・スンウが演じるということ｡
さらに今回のナム・ジュヒョクは長髪でワイルドな雰囲気に溢れていて､今まで見たことがない姿で私たちを魅了するはずです｡
演技に定評があるノ・ユンソも加わり､新鮮かつウェルメイドなハイブリッド時代劇が誕生しそうです｡
Netflixシリーズ「トングン −呪いの宮−」7〜9月世界独占配信
■7.『Road (WT) （英題）』（Netflixで10〜12月配信予定）
今年は『恋の通訳､できますか？』のように､日韓俳優の共演作が目白押しな年でもあります｡
そんな中で私が一番楽しみにしているのが『Road』｡
実は以前よりソン・ソックの大ファンでして､数年前にはチケッティングを勝ち抜き韓国へ舞台を見に行ったほど｡
昨年は『ナイン・パズル』（ディズニープラスで配信中）で日本のファンもグッと増え､ソン・ソックの知名度が上がり嬉しい限りなのですが､今年は『ROAD』で日本での人気を確実なものにするはず！です（笑）｡
東京で発見された変死体､現場に残された韓国語のメッセージ｡
やがて韓国でも同様な事件が発生し､国境を越えて繰り返される凄惨な連続殺人事件を日本と韓国､二人の刑事が追うというサスペンスもの｡
チョン・ヘイン＆ク・ギョファン主演のドラマ『D.P. -脱走兵追跡官-』（Netflix）のハン・ジュニ監督の最新作で監督曰く｢国境を越えた骨太な刑事ドラマ｣だそうです｡配信予定が下半期なのでまだ詳しい情報は出ていないのですが､2人が対峙する姿のスチールカットを見る限り､ソン・ソック､永山瑛太ともに痺れるような男臭い演技を見せてくれそうです｡
特にソン・ソックは毎回キャラクターに応じてがらりと雰囲気を変える俳優なのですが､今回は役作りでステンレスフレームのメガネをかけていて､今までになく冷徹な雰囲気を醸し出しています｡
｢刑事｣の役が本当に似合う俳優なので､『カジノ』（ディズニープラスで配信中）や『ナイン・パズル』（ディズニープラスで配信中）とはまた違う役作りで楽しませてくれることでしょう｡
他にも『財閥家の末息子』（U-NEXT／Prime Video／Lemino／Netflixほかで配信中）や『地獄が呼んでいる』（Netflix）などでもお馴染みの女優キム・シンロクなど名脇役たちも名を連ね､今年一番のサスペンス作品になるのでは？と今からワクワクが止まりません！
Netflixシリーズ「Road (WT) （英題）」10〜12月世界独占配信
■ 8.『再婚承認を要求します』 （ディズニープラスで2026年下期配信予定）
日本でも人気の韓国スターが勢揃いするドラマ『再婚承認を要求します』｡
原作は全世界で累計閲覧数26億回以上を記録した人気ウェブトゥーンで､早くから話題となっていた作品です｡
東大帝国の皇后ナビエ（シン・ミナ）が､逃亡奴隷ラスタ（イ・セヨン）に恋をした皇帝ソビエシュ（チュ・ジフン）から離婚を告げられ､これを受け入れる代わりに西王国の王子ハインリ（イ・ジョンソク）との再婚許可を求めるというロマンス・ファンタジー｡
キャラクターの名前からもわかる通り原作の舞台は中世で､舞台を韓国に置き換えるのではなく衣装や空間､小道具などをそのまま実写化しているのが大きなポイント｡
わかりやすく例えるならばミュージカル『エリザベート』の韓国版を見るような感じでしょうか｡
ドラマの制作が発表された時から話題となったのも頷けます｡
そしてキャストの豪華さ！
シン・ミナ､チュ・ジフン､イ・ジョンソク､イ・セヨンを一度に愛でることができるなんて奇跡としか言いようがありません｡
特に注目なのはコスチュームが似合いすぎているイ・ジョンソクの完璧な王子様っぷりと､2006年の大人気ドラマ『宮〜Love in Palace』（U-NEXT／Prime Videoアジアpremiumほか）の皇太子役で俳優デビューを果たしたチュ・ジフンが､約20年後となる今年､大人の魅力あふれる皇帝役を演じるということ｡
果たして､中世ロマンス・ファンタジーは韓国ドラマの人気ジャンルとなりえるのか!?
作品だけでなく視聴者たちの反応も大変気になるドラマです｡
■9.『Tantara（英題）』（Netflixで10〜12月配信予定）
今年下半期に配信が決定している『Tantara（英題）』。
出演するのはソン・ヘギョ､コン・ユ､チャ・スンウ､イ・ハニと誰もが知っている主演クラスの俳優たち｡
さらに脚本は『私たちのブルース』（Netflixで配信中）で済州島の人々を､『ディア・マイ・フレンズ』（Prime Videoで配信中）では老人たちの友情と人生を描き､ヒューマニズムをテーマにした脚本では右に出るものはいないと言われているノ・ヒギョンですから､これはもう素晴らしいアンサンブルが見れるのは間違いないですね｡
1960〜1980年代の激動の韓国芸能界を背景に成功を夢見る人々たちの野望と成長を描くこの作品で､ソン・ヘギョは女性ながらも果敢に音楽産業へ飛び込むミンジャ役､そんな彼女の長年の親友でキャリアのパートナーとして歩んでいくドングをコン・ユが演じます｡
『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』（Netflixで配信中）以降､演技派女優としての地位を確立したソン・ヘギョが躍動感ある役柄を演じるのも楽しみですが､『イカ・ゲーム２』（Netflixで配信中）のメンコ男で短いながらも強烈な印象を残したコン・ユが､長編ドラマに主演なのですから､ファンとしてはこんな嬉しいことはありません（涙）！
しかも監督は彼がスター俳優となるきっかけとなった『コーヒープリンス1号店』（U-NEXT／Netflixほかで配信中）のイ・ユンジョン｡
大人になったコン・ユの魅力を存分に引き出してくれることでしょう｡配信はまだまだ先ですが､早くも2026年を締めくくる名作になる予感がします｡
Netflixシリーズ「Tantara（英題）」10〜12月世界独占配信
■10.ドクターX:白いマフィアの時代 （韓国SBSで10月放送予定）
日本の人気メディカルドラマ『ドクターX〜外科医・大門未知子』が韓国へ｡
『ドクターX：白いマフィアの時代』というタイトルで､医療の世界を舞台にした社会派“メディカル・ノワール” としてリメイクされます｡
日本版の大門未知子にあたる主人公ケ・スジョン役には､大ヒットドラマ『涙の女王』（Netflixで配信中）のホン・ヘイン役で日本でも高い人気を誇るキム・ジウォン｡
そして神原晶にあたる名医紹介所の所長チャン・ヒスク役には『Missナイト＆Missデイ』（Netflixで配信中）でコミカルな演技を見せた実力派女優イ・ジョンウンがキャスティングということで､これだけでもう絶対に｢失敗｣しないですよね（笑）!?
他にも人気・実力を兼ね備えたキャストが脇を固め韓国版『ドクターX』を彩ります｡
制作にはスタジオドラゴンが名を連ねており､映像的にも見逃せない作品になることは間違いないでしょう｡
それにしても､名セリフ｢私､失敗しないので｣は､そのまま韓国語に翻訳されるのかが､とっても気になります｡
今年の韓国ドラマはラインナップを見る限り大物スター主演作が目白押しでうれしい悲鳴をあげています｡また、人気作品のシリーズものも大豊作でして 『ユミの細胞たち3』『殺し屋たちの店 シーズン2』『ブラッドハウンド シーズン2』『財閥刑事2』『グッドパートナー2』などなど､大好きな作品だらけで困ってしまいます｡
今回紹介できなかった注目作品は配信されたらご紹介したいと思います！
文＝みんしる
韓流ナビゲーター｡ 韓流イベントの MC やラジオパーソナリティーとしても活躍中｡ 初めてハマった韓国ドラマはキム・ レウォン主演の ｢屋根部屋のネコ｣｡ Netflix､Prime Video､ ディズニープラス､ U-next､ Lemino を駆使し毎日のように韓国ドラマを追う日々｡2月は今年初めてのソウルへ！パク・ジョンミンの舞台と韓国映画をたくさん見てきます！ 韓国情報満載のインスタ（@minsilchung / @minsil323) とTikTok(@minsil323) も。