Apple、3月4日に新製品イベント開催 低価格iPhoneや低価格MacBookが登場か
Appleが、3月4日にニューヨークやロンドン、上海で新製品発表イベント「Special Apple Experience」を開催すると発表した。一部のメディアやインフルエンサーが招待されており、低価格iPhoneや低価格MacBookなどの新製品を一挙にお披露目するとみられる。
新製品発表イベント「Special Apple Experience」のグラフィック。多色化展開する新製品をイメージしている？
登場が期待される新製品の1つが低価格iPhone。現行の「iPhone 16e」は2025年2月末に登場しており、ちょうど1年が経つ今回のイベントで後継モデルがお披露目される可能性は高い。iPhone 16eはMagSafeには対応しておらず、カラバリもホワイトとブラックの2色のみと寂しいので、このあたりが改良される可能性がある。
もう1つの期待の新製品が低価格MacBookだ。高性能のMシリーズチップではなく、iPhoneと同じAシリーズのチップを搭載し、さらなる薄型軽量化や低価格化が図られると噂されている。
今回の発表イベントがライブ中継されるかは明らかにされていないが、Appleの“次”を占う新製品が登場することで注目したい。
