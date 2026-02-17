¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¤Î¥â¡¼¥¿¡¼²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖÁª¼ê¤âÌÂÏÇ¤Ç¤Ï¡©¡×¡¡¸ÞÎØÃæ·Ñ¤Ë¶ì¾ð¤âÀìÌç²È¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯²ñ¾ì¤ÎÁª¼ê¤ä´ÑµÒ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡¡»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡ÈÁ´¤¯ÊÌ¤Î¸¶°ø¡É¤È¤Ï
¡¡Âè1²ó¡Ú¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¿ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÊªµÄ¤Ë¡ÄÅßµ¨¸ÞÎØ¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¡×¤ÎÇ÷ÎÏ±ÇÁü¤¬¡È¿ì¤¤¤ä¤¹¤¤¡É°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡¡ÀìÌç²È¤Ï¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾¤¬Íî¤È¤··ê¤Ë¡×¡Û¤«¤é¤ÎÂ³¤¨¡¨¡¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤¬»£±Æ¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ì¾ð¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë
¡¡Îã¤¨¤Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼Âç²óÅ¾¤À¡£½Ð¾ìÁª¼ê¤¬»þÂ®100¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢¼ª¾ã¤ê¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼²»¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£¤®¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£X¤«¤é°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ô¼ª¾ã¤ê¤Ê²»¤¬¤º¤Ã¤È¤¹¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤³¤ì¥É¥í¡¼¥ó¤Î²»¤À¡Õ
¡Ô¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î±ÇÁü¤È¤«¤Ç¡Ö¥¥å¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥ó¡×¤ÈÂçÊÑ¼ª¾ã¤ê¤Ê²»¤¬¤¹¤ë¤Î¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Î²»¤é¤·¤¤¡Õ
¡Ôº£²ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤Î±©²»¤¬·ë¹½¼ª¾ã¤ê Ã±Ä´¤Ê²»¤À¤«¤é¾Ã¤½¤¦¤È»×¤¨¤Ð´ÊÃ±¤Ë¾Ã¤»¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¤¢¡Õ
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÁà½Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤ÆÌó15Ç¯¤È¤¤¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈÑÍºá¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¡Ö»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤â´ÑµÒ¤â¥É¥í¡¼¥ó¤Î²»¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÁá¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃæ·Ñ¤ÇÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°Û²»¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤»¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¼ª¾ã¤ê¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¤Î¥â¡¼¥¿¡¼²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¹âÀÇ½¤Î¥Þ¥¤¥¯¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¥É¥í¡¼¥óÄÆÍî¤Î´í¸±À
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥¨¥Ã¥¸¤¬Àã¤òºï¤ë²»¡¢¥¹¥¡¼¤¬µÞ¼ÐÌÌ¤òÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç³êÁö¤¹¤ë²»¡¢´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤ä´¿À¼¨¡¨¡¡£¶¥µ»Ãæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²»¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¶¥µ»²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¥´¡¼¥ëÉÕ¶á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÑµÒ¤¬¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥¹¥¡¼¤¬µÞ¼ÐÌÌ¤ò³êÁö¤¹¤ë²»¡×¤òÊ¹¤¼è¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë´ÑµÒ¤âÁª¼ê¤â¼ª¤Ë¤·¤Ê¤¤²»¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÈô¹Ô²»¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡Áª¼ê¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤âº¬¶¯¤¤¡£¤À¤¬¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼»á¤Ï¡Ö±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃæ·Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¡È°ÂÁ´±¿Å¾¡É¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Áª¼ê¤ÎÇØ¸å¤«¤éÐíâ×¤Î±ÇÁü¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤ò¡Ø¥É¥í¡¼¥ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë°ÂÁ´¤À¡Ù¤È°ì½³¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ¡ÂÎ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ëÄÆÍî¤Î²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤Ï°Å·¸õ¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£ÌÔ¿áÀã¤ÎÃæ¤òÈô¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Èô¹Ô»þ¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤¹¤«¡¢Èô¤Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÎÈ½ÃÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë
ÃÄÂÎ¶¥µ»¤ÏÉÔ¸þ¤
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢XGames¤ä¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÁ´ÌÌÅª¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢°ìÈÌ¤Î»ëÄ°¼Ô¤â½é¤á¤Æ¥É¥í¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÇÁü¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¡¢¡ÖÁª¼ê¤¬´í¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¿ì¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤À¤È¤¤¤¦É¾²Á¤âÆ±¤¸¤°¤é¤¤Â¿¤¤¡£º£¸å¡¢Â¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤â¥É¥í¡¼¥ó¤¬³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö»ä¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤Î±ÇÁü¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸Ä¿Í¶¥µ»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°ìÄê¤Î»þ´Ö¡¢°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤òÄÉ¤Ã¤¿»þ¤Î¸ú²Ì¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Åß´ü¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Î¥Ü¤ÎÁª¼ê¤ò¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÄÉ¤Ã¤¿±ÇÁü¤ÏÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢Ìîµå¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÄÂÎ¶¥µ»¤ÏÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤¬Æ°¤¯ÍÍ»Ò¤ò¾®¹ï¤ß¤Ë¼Ì¤¹¤³¤È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤éÐíâ×¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÁ´ÂÎ¤ò¼Ì¤¹¤È¡¢¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ç´ó¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤âÅê¼ê¤Î´é¤Î¥¢¥Ã¥×¤«¤éÊá¼ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÂÇ¼Ô¤ä¿³È½¤ò¼Ì¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥í¡¼¥ó¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¶¥µ»¤À¤È¼Â¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥É¥í¡¼¥ó¤Î±ÇÁü¤Ë¡Ö¿ì¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤âÁêÅö¤Ê¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£Âè1²ó¡Ú¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¿ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÊªµÄ¤Ë¡ÄÅßµ¨¸ÞÎØ¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¡×¤ÎÇ÷ÎÏ±ÇÁü¤¬¡È¿ì¤¤¤ä¤¹¤¤¡É°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡¡ÀìÌç²È¤Ï¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾¤¬Íî¤È¤··ê¤Ë¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Î¡È°ÂÁ´±¿Å¾¡É¤¬±ÇÁü¤ÎÉÔ²÷´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¡£
